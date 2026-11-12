Desafío matemático: la cuenta que pocos logran resolver en menos de 10 segundos

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 6² + 6 × (12 + 11) - 40.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 6² + 6 × (12 + 11) - 40.
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.
Se resuelve la operación encerrada entre paréntesis.
12 + 11 = 23
La expresión queda así: 6² + 6 × 23 - 40
La potencia tiene prioridad antes de la multiplicación y las sumas.
6² = 36
La expresión queda así: 36 + 6 × 23 - 40
Luego se resuelve la multiplicación restante.
6 × 23 = 138
La expresión queda así: 36 + 138 - 40
Se termina operando de izquierda a derecha.
36 + 138 = 174 |
174 - 40 = ?
El error más común es empezar a sumar y restar desde el primer número sin resolver antes paréntesis y multiplicaciones. Por eso, este juego es una buena forma de entrenar la concentración, repasar reglas básicas y mejorar la agilidad mental de una manera simple y entretenida.