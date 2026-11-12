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Desafío matemático: la cuenta que pocos logran resolver en menos de 10 segundos

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 6² + 6 × (12 + 11) - 40.

Leé también Desafío matemático: la cuenta parece fácil, pero muchos caen en un error frecuente
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.

Desafío matemático: cómo resolver la cuenta paso a paso

1) Paréntesis

Se resuelve la operación encerrada entre paréntesis.

12 + 11 = 23

La expresión queda así: 6² + 6 × 23 - 40

Imagen de pizarra para Desafío Matemático: esta cuenta con signos para resolver sin mirar la respuesta

2) Potencia

La potencia tiene prioridad antes de la multiplicación y las sumas.

6² = 36

La expresión queda así: 36 + 6 × 23 - 40

3) Multiplicación

Luego se resuelve la multiplicación restante.

6 × 23 = 138

La expresión queda así: 36 + 138 - 40

4) Sumas y restas

Se termina operando de izquierda a derecha.

36 + 138 = 174 |

174 - 40 = ?

Resultado final: 134

El error más común es empezar a sumar y restar desde el primer número sin resolver antes paréntesis y multiplicaciones. Por eso, este juego es una buena forma de entrenar la concentración, repasar reglas básicas y mejorar la agilidad mental de una manera simple y entretenida.

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