Desafío matemático: la cuenta que pocos logran resolver en menos de 10 segundos

12 + 11 = 23

La expresión queda así: 6² + 6 × 23 - 40

2) Potencia

La potencia tiene prioridad antes de la multiplicación y las sumas.

6² = 36

La expresión queda así: 36 + 6 × 23 - 40

3) Multiplicación

Luego se resuelve la multiplicación restante.

6 × 23 = 138

La expresión queda así: 36 + 138 - 40

4) Sumas y restas

Se termina operando de izquierda a derecha.

36 + 138 = 174 |

174 - 40 = ?

Resultado final: 134

El error más común es empezar a sumar y restar desde el primer número sin resolver antes paréntesis y multiplicaciones. Por eso, este juego es una buena forma de entrenar la concentración, repasar reglas básicas y mejorar la agilidad mental de una manera simple y entretenida.