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Desafío matemático: ¿cuánto tiempo te llevca resolverlo?

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 13 × 8 - 24 ÷ 3 + (10 + 9) × 4.

Leé también Desafío matemático: la cuenta que pocos logran resolver en menos de 10 segundos
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.

Desafío matemático: cómo resolver la cuenta paso a paso

1) Paréntesis

La suma entre paréntesis se resuelve antes de multiplicar.

10 + 9 = 19

La expresión queda así: 13 × 8 - 24 ÷ 3 + 19 × 4

2) Multiplicación y división

Se resuelven las operaciones de prioridad media antes de sumar o restar.

13 × 8 = 104 | 24 ÷ 3 = 8 | 19 × 4 = 76

La expresión queda así: 104 - 8 + 76

3) Sumas y restas

Ahora sí se completa el cálculo linealmente.

104 - 8 = 96 |

96 + 76 = ?

Imagen de pizarra para Desafío Matemático: probá resolver esta cuenta como un verdadero reto

Resultado final: 172

El error común suele aparecer cuando se ignoran los paréntesis o cuando se deja la multiplicación para el final, como si todas las operaciones tuvieran la misma prioridad. Por eso, este reto funciona como un entrenamiento rápido y entretenido: obliga a mirar con calma, ordenar la cuenta y ejercitar el cálculo mental sin hacerlo pesado.

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