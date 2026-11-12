Desafío matemático: ¿cuánto tiempo te llevca resolverlo?

10 + 9 = 19

La expresión queda así: 13 × 8 - 24 ÷ 3 + 19 × 4

2) Multiplicación y división

Se resuelven las operaciones de prioridad media antes de sumar o restar.

13 × 8 = 104 | 24 ÷ 3 = 8 | 19 × 4 = 76

La expresión queda así: 104 - 8 + 76

3) Sumas y restas

Ahora sí se completa el cálculo linealmente.

104 - 8 = 96 |

96 + 76 = ?

Resultado final: 172

El error común suele aparecer cuando se ignoran los paréntesis o cuando se deja la multiplicación para el final, como si todas las operaciones tuvieran la misma prioridad. Por eso, este reto funciona como un entrenamiento rápido y entretenido: obliga a mirar con calma, ordenar la cuenta y ejercitar el cálculo mental sin hacerlo pesado.