Desafío matemático: ¿cuánto tiempo te llevca resolverlo?

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 13 × 8 - 24 ÷ 3 + (10 + 9) × 4.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 13 × 8 - 24 ÷ 3 + (10 + 9) × 4.
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.
La suma entre paréntesis se resuelve antes de multiplicar.
10 + 9 = 19
La expresión queda así: 13 × 8 - 24 ÷ 3 + 19 × 4
Se resuelven las operaciones de prioridad media antes de sumar o restar.
13 × 8 = 104 | 24 ÷ 3 = 8 | 19 × 4 = 76
La expresión queda así: 104 - 8 + 76
Ahora sí se completa el cálculo linealmente.
104 - 8 = 96 |
96 + 76 = ?
El error común suele aparecer cuando se ignoran los paréntesis o cuando se deja la multiplicación para el final, como si todas las operaciones tuvieran la misma prioridad. Por eso, este reto funciona como un entrenamiento rápido y entretenido: obliga a mirar con calma, ordenar la cuenta y ejercitar el cálculo mental sin hacerlo pesado.