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Desafío matemático: casi nadie lo resuelve antes de los 10 segundos

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 7² + 4 × (14 + 11) - 30.

Leé también Desafío matemático: ¿cuánto tiempo te llevca resolverlo?
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.

Desafío matemático: cómo resolver la cuenta paso a paso

1) Paréntesis

Se resuelve la operación encerrada entre paréntesis.

14 + 11 = 25

La expresión queda así: 7² + 4 × 25 - 30

2) Potencia

La potencia tiene prioridad antes de la multiplicación y las sumas.

7² = 49

La expresión queda así: 49 + 4 × 25 - 30

3) Multiplicación

Luego se resuelve la multiplicación restante.

4 × 25 = 100

La expresión queda así: 49 + 100 - 30

4) Sumas y restas

Se termina operando de izquierda a derecha.

49 + 100 = 149 |

149 - 30 = ?

Imagen de pizarra para Desafío Matemático: ¿podés ordenar este desafío con atención al detalle?

Resultado final: 119

El error más común aparece cuando se ignoran los paréntesis o cuando la multiplicación se deja para el final, como si todo pudiera resolverse simplemente de izquierda a derecha. Por eso este reto funciona tan bien como entrenamiento mental: obliga a mirar con calma, ordenar la información y aplicar una regla simple que cambia por completo la cuenta.

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