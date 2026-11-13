Desafío matemático: casi nadie lo resuelve antes de los 10 segundos

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 7² + 4 × (14 + 11) - 30.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 7² + 4 × (14 + 11) - 30.
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.
Se resuelve la operación encerrada entre paréntesis.
14 + 11 = 25
La expresión queda así: 7² + 4 × 25 - 30
La potencia tiene prioridad antes de la multiplicación y las sumas.
7² = 49
La expresión queda así: 49 + 4 × 25 - 30
Luego se resuelve la multiplicación restante.
4 × 25 = 100
La expresión queda así: 49 + 100 - 30
4) Sumas y restas
Se termina operando de izquierda a derecha.
49 + 100 = 149 |
149 - 30 = ?
El error más común aparece cuando se ignoran los paréntesis o cuando la multiplicación se deja para el final, como si todo pudiera resolverse simplemente de izquierda a derecha. Por eso este reto funciona tan bien como entrenamiento mental: obliga a mirar con calma, ordenar la información y aplicar una regla simple que cambia por completo la cuenta.