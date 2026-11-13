Desafío matemático: casi nadie lo resuelve antes de los 10 segundos

14 + 11 = 25

La expresión queda así: 7² + 4 × 25 - 30

2) Potencia

La potencia tiene prioridad antes de la multiplicación y las sumas.

7² = 49

La expresión queda así: 49 + 4 × 25 - 30

3) Multiplicación

Luego se resuelve la multiplicación restante.

4 × 25 = 100

La expresión queda así: 49 + 100 - 30

4) Sumas y restas

Se termina operando de izquierda a derecha.

49 + 100 = 149 |

149 - 30 = ?

Resultado final: 119

El error más común aparece cuando se ignoran los paréntesis o cuando la multiplicación se deja para el final, como si todo pudiera resolverse simplemente de izquierda a derecha. Por eso este reto funciona tan bien como entrenamiento mental: obliga a mirar con calma, ordenar la información y aplicar una regla simple que cambia por completo la cuenta.