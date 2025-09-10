Desafío matemático para resolver en menos de 10 segundos: 50 ÷ 5 × 9 + 7 - 3 = ?

En este caso, la expresión no contiene paréntesis ni exponentes, por lo que se comienza directamente con las divisiones y multiplicaciones.

Paso 1: multiplicación y división

desafio matematico

Siguiendo el orden de izquierda a derecha:

50 ÷ 5 = 10

Ese resultado se multiplica por 9:

10 × 9 = 90

La expresión queda reducida a:

90 + 7 - 3

Paso 2: suma y resta de izquierda a derecha

desafio-matematico (1)

Primero se realiza la suma:

90 + 7 = 97

Luego la resta:

97 - 3 = 94

Resultado final: 94

Este tipo de ejercicios no solo ofrece entretenimiento. También permite activar funciones cognitivas esenciales como la memoria, la atención y la rapidez mental.