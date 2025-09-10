En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
Desafío matemático
Hacks
Ejercicio

Desafío matemático para resolver en menos de 10 segundos: 50 ÷ 5 × 9 + 7 - 3 = ?

Aunque la cuenta parece sencilla, muchas personas cometen errores. ¿Podés resolverla en menos de 10 segundos y obtener el resultado correcto?

Desafío matemático para resolver en menos de 10 segundos: 50 ÷ 5 × 9 + 7 - 3 = ?

Desafío matemático para resolver en menos de 10 segundos: 50 ÷ 5 × 9 + 7 - 3 = ?

Los desafíos matemáticos son una excelente manera de entrenar la mente y comprobar si se aplica de manera correcta la jerarquía de operaciones. En este caso, la expresión a resolver es: 50 ÷ 5 × 9 + 7 - 3. ¡El juego comienza ahora!

Leé también Desafío matemático del día con dos posibles resultados: 1 + 2 = 3 2 + 3 = 10 3 + 4 = 21 5 + 6 = ¿?
Desafío matemático del día con dos posibles resultados: 1 + 2 = 3 2 + 3 = 10 3 + 4 = 21 5 + 6 = ¿?

Aunque pueda parecer simple, este tipo de ejercicios suele dar lugar a errores cuando no se sigue el orden adecuado de los cálculos.

La regla PEMDAS y la jerarquía de operaciones

desafio-matematico-10segundos

La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones, que establece el orden en que deben resolverse las distintas partes de un cálculo. El esquema es el siguiente:

  • Paréntesis

  • Exponentes

  • Multiplicaciones y divisiones, de izquierda a derecha

  • Sumas y restas, también de izquierda a derecha

En este caso, la expresión no contiene paréntesis ni exponentes, por lo que se comienza directamente con las divisiones y multiplicaciones.

Paso 1: multiplicación y división

desafio matematico

Siguiendo el orden de izquierda a derecha:

50 ÷ 5 = 10

Ese resultado se multiplica por 9:

10 × 9 = 90

La expresión queda reducida a:

90 + 7 - 3

Paso 2: suma y resta de izquierda a derecha

desafio-matematico (1)

Primero se realiza la suma:

90 + 7 = 97

Luego la resta:

97 - 3 = 94

Resultado final: 94

Este tipo de ejercicios no solo ofrece entretenimiento. También permite activar funciones cognitivas esenciales como la memoria, la atención y la rapidez mental.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Desafío matemático Hacks
Notas relacionadas
Desafío matemático para resolver en menos de 15 segundos: ¿cuánto es (60 x 10 ÷ 6) + (6 x 6)?
Desafío matemático para resolver en menos de 10 segundos: 5/5 + (6 x 4 - 2) x 4 = ?
El reto matemático que pocos pueden resolver: ¿cuánto vale el ratón?

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar