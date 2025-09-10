Los desafíos matemáticos son una excelente manera de entrenar la mente y comprobar si se aplica de manera correcta la jerarquía de operaciones. En este caso, la expresión a resolver es: 50 ÷ 5 × 9 + 7 - 3. ¡El juego comienza ahora!
Aunque la cuenta parece sencilla, muchas personas cometen errores. ¿Podés resolverla en menos de 10 segundos y obtener el resultado correcto?
Desafío matemático para resolver en menos de 10 segundos: 50 ÷ 5 × 9 + 7 - 3 = ?
Los desafíos matemáticos son una excelente manera de entrenar la mente y comprobar si se aplica de manera correcta la jerarquía de operaciones. En este caso, la expresión a resolver es: 50 ÷ 5 × 9 + 7 - 3. ¡El juego comienza ahora!
Aunque pueda parecer simple, este tipo de ejercicios suele dar lugar a errores cuando no se sigue el orden adecuado de los cálculos.
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones, que establece el orden en que deben resolverse las distintas partes de un cálculo. El esquema es el siguiente:
Paréntesis
Exponentes
Multiplicaciones y divisiones, de izquierda a derecha
Sumas y restas, también de izquierda a derecha
En este caso, la expresión no contiene paréntesis ni exponentes, por lo que se comienza directamente con las divisiones y multiplicaciones.
Siguiendo el orden de izquierda a derecha:
50 ÷ 5 = 10
Ese resultado se multiplica por 9:
10 × 9 = 90
La expresión queda reducida a:
90 + 7 - 3
Primero se realiza la suma:
90 + 7 = 97
Luego la resta:
97 - 3 = 94
Este tipo de ejercicios no solo ofrece entretenimiento. También permite activar funciones cognitivas esenciales como la memoria, la atención y la rapidez mental.