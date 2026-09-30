Desafío matemático: ¿en cuánto tiempo lo podés resolvér?

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 9 × (16 + 5) - 4 × (30 - 9) + 16
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 9 × (16 + 5) - 4 × (30 - 9) + 16
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.
Se resuelven los dos paréntesis antes de multiplicar.
16 + 5 = 21 | 30 - 9 = 21
La expresión queda así: 9 × 21 - 4 × 21 + 16
Luego se calculan las multiplicaciones pendientes.
9 × 21 = 189 | 4 × 21 = 84
La expresión queda así: 189 - 84 + 16
Finalmente se completa la cuenta de izquierda a derecha.
189 - 84 = 105 |
105 + 16 = (?)
El error común aparece cuando se trata toda la cuenta como si tuviera una sola prioridad y se ignoran los paréntesis o las multiplicaciones. Este tipo de juego sirve para entrenar la concentración, repasar reglas básicas y detectar en pocos segundos dónde suele aparecer la confusión.