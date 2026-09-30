Desafío matemático: ¿en cuánto tiempo lo podés resolvér?

16 + 5 = 21 | 30 - 9 = 21

La expresión queda así: 9 × 21 - 4 × 21 + 16

2) Multiplicaciones

Luego se calculan las multiplicaciones pendientes.

9 × 21 = 189 | 4 × 21 = 84

La expresión queda así: 189 - 84 + 16

3) Sumas y restas

Finalmente se completa la cuenta de izquierda a derecha.

189 - 84 = 105 |

105 + 16 = (?)

Resultado final: 121

El error común aparece cuando se trata toda la cuenta como si tuviera una sola prioridad y se ignoran los paréntesis o las multiplicaciones. Este tipo de juego sirve para entrenar la concentración, repasar reglas básicas y detectar en pocos segundos dónde suele aparecer la confusión.