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Desafío matemático: una mente brillante lo resuelve en menos de 10 segundos

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 11 × 8 - 27 ÷ 3 + (10 + 7) × 6.

Leé también Desafío matemático: la cuenta parece fácil, pero muchos caen en un error frecuente
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.

Desafío matemático: cómo resolver la cuenta paso a paso

1) Paréntesis

La suma entre paréntesis se resuelve antes de multiplicar.

Imagen de pizarra para Desafío Matemático: resolverlo sin mirar la respuesta

10 + 7 = 17

La expresión queda así: 11 × 8 - 27 ÷ 3 + 17 × 6

2) Multiplicación y división

Se resuelven las operaciones de prioridad media antes de sumar o restar.

11 × 8 = 88 | 27 ÷ 3 = 9 | 17 × 6 = 102

La expresión queda así: 88 - 9 + 102

3) Sumas y restas

Ahora sí se completa el cálculo linealmente.

88 - 9 = 79 |

79 + 102 = (?)

Resultado final: 181

El error más común es empezar a sumar y restar desde el primer número sin resolver antes paréntesis y multiplicaciones. Por eso, este tipo de juego funciona como una pausa entretenida para entrenar concentración, memoria de reglas básicas y agilidad mental. Más que hacer la cuenta a toda velocidad, la clave está en frenar un instante, ordenar prioridades y recién después calcular.

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