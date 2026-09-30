Desafío matemático: casi nadie lo resuelve antes de los 10 segundos

6 + 7 = 13

La expresión queda así: 13² - 5 × 4 + 24

2) Potencia

Luego se calcula la potencia.

13² = 169

La expresión queda así: 169 - 5 × 4 + 24

3) Multiplicación

La multiplicación se resuelve antes de la suma final.

5 × 4 = 20

La expresión queda así: 169 - 20 + 24

4) Sumas y restas

El cierre se hace respetando el orden de aparición.

169 - 20 = 149 |

149 + 24 = (?)

Resultado final: 173

El error más común es empezar a sumar y restar desde el primer número sin resolver antes paréntesis y multiplicaciones. Por eso este tipo de juego funciona como una buena pausa mental: obliga a mirar dos veces, ordenar la cuenta y entrenar la concentración de una manera simple y entretenida.