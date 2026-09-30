Desafío matemático: casi nadie lo resuelve antes de los 10 segundos

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (6 + 7)² - 5 × 4 + 24.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (6 + 7)² - 5 × 4 + 24.
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.
Primero se resuelve la suma dentro del paréntesis.
6 + 7 = 13
La expresión queda así: 13² - 5 × 4 + 24
Luego se calcula la potencia.
13² = 169
La expresión queda así: 169 - 5 × 4 + 24
La multiplicación se resuelve antes de la suma final.
5 × 4 = 20
La expresión queda así: 169 - 20 + 24
El cierre se hace respetando el orden de aparición.
169 - 20 = 149 |
149 + 24 = (?)
El error más común es empezar a sumar y restar desde el primer número sin resolver antes paréntesis y multiplicaciones. Por eso este tipo de juego funciona como una buena pausa mental: obliga a mirar dos veces, ordenar la cuenta y entrenar la concentración de una manera simple y entretenida.