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Desafío matemático: casi nadie lo resuelve antes de los 10 segundos

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (6 + 7)² - 5 × 4 + 24.

Leé también Desafío matemático: una mente brillante lo resuelve en menos de 10 segundos
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.

Desafío matemático: cómo resolver la cuenta paso a paso

1) Paréntesis

Primero se resuelve la suma dentro del paréntesis.

6 + 7 = 13

Imagen de pizarra para Desafío Matemático: esta cuenta con potencias para resolver sin mirar la respuesta

La expresión queda así: 13² - 5 × 4 + 24

2) Potencia

Luego se calcula la potencia.

13² = 169

La expresión queda así: 169 - 5 × 4 + 24

3) Multiplicación

La multiplicación se resuelve antes de la suma final.

5 × 4 = 20

La expresión queda así: 169 - 20 + 24

4) Sumas y restas

El cierre se hace respetando el orden de aparición.

169 - 20 = 149 |

149 + 24 = (?)

Resultado final: 173

El error más común es empezar a sumar y restar desde el primer número sin resolver antes paréntesis y multiplicaciones. Por eso este tipo de juego funciona como una buena pausa mental: obliga a mirar dos veces, ordenar la cuenta y entrenar la concentración de una manera simple y entretenida.

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