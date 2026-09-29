Desafío matemático: pocos lo resuelven antes de los 10 segundos

15 × 11 = 165 | 35 - 17 = 18

La expresión queda así: 165 + 8 × 6 - 18 + 12

2) Multiplicación

Queda una multiplicación que debe resolverse antes de avanzar con sumas y restas.

8 × 6 = 48

La expresión queda así: 165 + 48 - 18 + 12

3) Sumas y restas

El último tramo se completa de izquierda a derecha.

165 + 48 = 213 |

213 - 18 = 195 |

195 + 12 = (?)

Resultado final: 207

El error común está en resolver por impulso y no por jerarquía matemática. Este tipo de juego entrena la concentración, ayuda a ordenar el razonamiento y muestra cómo una multiplicación ubicada en el medio de la cuenta puede modificar todo el recorrido.