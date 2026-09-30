"Se pudre...": la tremenda amenaza que habría enviado Maxi Ghione al taxi boy que lo denunció

Y luego le advierte: “No te metas conmigo porque yo no te hice nada. Es la última vez que te escucho así. Abrazo, cuando tenga plata, te escribiré y nos juntamos. Pero no te metas en mi vida”.

"A mí no me amenazas", le respondió de manera tajante el hombre y luego se bloqueó el contacto.

En tanto, Mauro Szeta, especialista en casos policiales, indicó que el hallazgo de varias armas en la vivienda de Maxi Ghione en el allamiento y que haya borrado alguno de los mensajes que intercambió con el hombre que lo denunció pueden complicar su situación.

"Tiene un elemento a favor el denunciante que es el hallazgo de las armas y el otro elemento son los chats que cruzaron ambos porque ahí podes acreditar que había un encuentro pactado", aseguró el periodista.

"El denunciante tiene a favor que puede corroborar la existencia de la previa al encuentro, los chats son importantes y es un indicio que el imputado haya eliminado mensajes, que se pueden recuperar", cerró.

La palabra del abogado de Maxi Ghione tras su detención

Juan Manuel Lovaiza, abogado de Maxi Ghione, se refirió a la complicada situación judicial que atraviesa el actor tras la denuncia del taxi boy.

El letrado explicó que prefiere ser prudente a la hora de anticipar posibles escenarios ya que todavía no pudo acceder a todos los elementos reunidos en la investigación por parte del fiscal Juan Manuel Puig, aunque remarcó la importancia de escuchar la versión de quien realizó la denuncia y señaló: “No puedo desechar el relato de la víctima”.

Lovaiza aseguró que el artista se encuentra atravesando un momento de mucha preocupación por su situación procesal.

“Maxi está realmente angustiado, muy preocupado por esta situación. Su inquietud más grande es cuándo va a recuperar la libertad, que le tuvimos que explicar un poco cómo es el procedimiento”, resaltó.

Además, explicó que el fiscal dispone de un plazo de hasta 96 horas para avanzar con las medidas correspondientes, por lo que el actor permanecerá detenido durante estos días.

Ante la pregunta sobre si Maxi Ghione contaba con la correspondiente registración y autorización de las armas encontradas en la casa, el abogado respondió: “Sí, me dijo que si ”.