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Desafío matemático: muy pocos lo resuelven antes de los 10 segundos

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (8 + 8)² - 9 × 4 + 33.

Leé también Desafío matemático: la sencilla cuenta que confunde a muchos
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.

Desafío matemático: cómo resolver la cuenta paso a paso

1) Paréntesis

Primero se resuelve la suma dentro del paréntesis.

8 + 8 = 16

La expresión queda así: 16² - 9 × 4 + 33

2) Potencia

Luego se calcula la potencia.

16² = 256

La expresión queda así: 256 - 9 × 4 + 33

3) Multiplicación

La multiplicación se resuelve antes de la suma final.

Imagen de pizarra para Desafío Matemático: esta cuenta con paréntesis tiene su clave en el método

9 × 4 = 36

La expresión queda así: 256 - 36 + 33

4) Sumas y restas

El cierre se hace respetando el orden de aparición.

256 - 36 = 220 |

220 + 33 = (?)

Resultado final: 253

El error común aparece cuando se trata toda la cuenta como si tuviera una sola prioridad. En este tipo de juego, frenar un segundo y aplicar bien el orden de operaciones ayuda a entrenar la concentración, la memoria de trabajo y la agilidad mental de una manera simple y entretenida.

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