Desafío matemático: muy pocos lo resuelven antes de los 10 segundos

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (8 + 8)² - 9 × 4 + 33.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (8 + 8)² - 9 × 4 + 33.
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.
Primero se resuelve la suma dentro del paréntesis.
8 + 8 = 16
La expresión queda así: 16² - 9 × 4 + 33
Luego se calcula la potencia.
16² = 256
La expresión queda así: 256 - 9 × 4 + 33
La multiplicación se resuelve antes de la suma final.
9 × 4 = 36
La expresión queda así: 256 - 36 + 33
El cierre se hace respetando el orden de aparición.
256 - 36 = 220 |
220 + 33 = (?)
El error común aparece cuando se trata toda la cuenta como si tuviera una sola prioridad. En este tipo de juego, frenar un segundo y aplicar bien el orden de operaciones ayuda a entrenar la concentración, la memoria de trabajo y la agilidad mental de una manera simple y entretenida.