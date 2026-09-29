Desafío matemático: muy pocos lo resuelven antes de los 10 segundos

8 + 8 = 16

La expresión queda así: 16² - 9 × 4 + 33

2) Potencia

Luego se calcula la potencia.

16² = 256

La expresión queda así: 256 - 9 × 4 + 33

3) Multiplicación

La multiplicación se resuelve antes de la suma final.

9 × 4 = 36

La expresión queda así: 256 - 36 + 33

4) Sumas y restas

El cierre se hace respetando el orden de aparición.

256 - 36 = 220 |

220 + 33 = (?)

Resultado final: 253

El error común aparece cuando se trata toda la cuenta como si tuviera una sola prioridad. En este tipo de juego, frenar un segundo y aplicar bien el orden de operaciones ayuda a entrenar la concentración, la memoria de trabajo y la agilidad mental de una manera simple y entretenida.