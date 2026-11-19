14 + 7 = 21

La expresión queda así: 42 + 7 × 21 - 4 × 3 + 15

2) Multiplicaciones

Antes de sumar y restar, se resuelven las dos multiplicaciones.

7 × 21 = 147 | 4 × 3 = 12

La expresión queda así: 42 + 147 - 12 + 15

3) Sumas y restas

Finalmente se opera en orden de aparición.

42 + 147 = 189 |

189 - 12 = 177 |

177 + 15 = ?

Resultado final: 192

El error común suele aparecer cuando se ignoran los paréntesis o se deja la multiplicación para el final. Por eso, este tipo de juego es ideal para entrenar concentración, memoria de trabajo y atención a los detalles de una manera simple y entretenida.