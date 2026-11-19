El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 42 + 7 × (14 + 7) - 4 × 3 + 15.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 42 + 7 × (14 + 7) - 4 × 3 + 15.
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.
La suma encerrada entre paréntesis tiene prioridad.
14 + 7 = 21
La expresión queda así: 42 + 7 × 21 - 4 × 3 + 15
Antes de sumar y restar, se resuelven las dos multiplicaciones.
7 × 21 = 147 | 4 × 3 = 12
La expresión queda así: 42 + 147 - 12 + 15
Finalmente se opera en orden de aparición.
42 + 147 = 189 |
189 - 12 = 177 |
177 + 15 = ?
El error común suele aparecer cuando se ignoran los paréntesis o se deja la multiplicación para el final. Por eso, este tipo de juego es ideal para entrenar concentración, memoria de trabajo y atención a los detalles de una manera simple y entretenida.