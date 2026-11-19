El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (7 + 7)² - 8 × 7 + 36.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (7 + 7)² - 8 × 7 + 36.
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.
Primero se resuelve la suma dentro del paréntesis.
7 + 7 = 14
La expresión queda así: 14² - 8 × 7 + 36
Luego se calcula la potencia.
14² = 196
La expresión queda así: 196 - 8 × 7 + 36
La multiplicación se resuelve antes de la suma final.
8 × 7 = 56
La expresión queda así: 196 - 56 + 36
El cierre se hace respetando el orden de aparición.
196 - 56 = 140 |
140 + 36 = ?
El resultado incorrecto suele aparecer cuando se ignoran los paréntesis o se deja la multiplicación para el final. Por eso, este tipo de problema funciona como un entrenamiento breve pero útil: obliga a mirar dos veces, ordenar la información y no confiarse en la primera impresión. Además, suma un componente lúdico que ayuda a practicar cálculo mental sin que parezca una tarea pesada.