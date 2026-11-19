7 + 7 = 14

La expresión queda así: 14² - 8 × 7 + 36

2) Potencia

Luego se calcula la potencia.

14² = 196

La expresión queda así: 196 - 8 × 7 + 36

3) Multiplicación

La multiplicación se resuelve antes de la suma final.

8 × 7 = 56

La expresión queda así: 196 - 56 + 36

4) Sumas y restas

El cierre se hace respetando el orden de aparición.

196 - 56 = 140 |

140 + 36 = ?

Resultado final: 176

El resultado incorrecto suele aparecer cuando se ignoran los paréntesis o se deja la multiplicación para el final. Por eso, este tipo de problema funciona como un entrenamiento breve pero útil: obliga a mirar dos veces, ordenar la información y no confiarse en la primera impresión. Además, suma un componente lúdico que ayuda a practicar cálculo mental sin que parezca una tarea pesada.