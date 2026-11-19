El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 18 + 3 × (14 + 5) - 5 × 5 + 15.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 18 + 3 × (14 + 5) - 5 × 5 + 15.
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.
La suma encerrada entre paréntesis tiene prioridad.
14 + 5 = 19
La expresión queda así: 18 + 3 × 19 - 5 × 5 + 15
Antes de sumar y restar, se resuelven las dos multiplicaciones.
3 × 19 = 57 | 5 × 5 = 25
La expresión queda así: 18 + 57 - 25 + 15
Finalmente se opera en orden de aparición.
18 + 57 = 75 |
75 - 25 = 50 |
50 + 15 = ?
El error más común es empezar a sumar y restar desde el primer número sin resolver antes paréntesis y multiplicaciones. Por eso, este tipo de juego funciona como una pausa entretenida para entrenar cálculo mental, concentración y memoria de reglas básicas sin necesidad de fórmulas complicadas.