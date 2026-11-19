14 + 5 = 19

La expresión queda así: 18 + 3 × 19 - 5 × 5 + 15

2) Multiplicaciones

Antes de sumar y restar, se resuelven las dos multiplicaciones.

3 × 19 = 57 | 5 × 5 = 25

La expresión queda así: 18 + 57 - 25 + 15

3) Sumas y restas

Finalmente se opera en orden de aparición.

18 + 57 = 75 |

75 - 25 = 50 |

50 + 15 = ?

Resultado final: 65

El error más común es empezar a sumar y restar desde el primer número sin resolver antes paréntesis y multiplicaciones. Por eso, este tipo de juego funciona como una pausa entretenida para entrenar cálculo mental, concentración y memoria de reglas básicas sin necesidad de fórmulas complicadas.