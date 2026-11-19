De qué trata Legado, la serie española que conquistó Netflix

Legado presentó una historia centrada en un empresario poderoso que, por cuestiones relacionadas con su salud, decidió alejarse temporalmente de la conducción de su compañía. Ante esa situación, dejó el manejo de sus negocios en manos de sus hijos, con la intención de que pudieran hacerse cargo de la empresa durante su ausencia.

Sin embargo, lo que inicialmente parecía una transición organizada terminó convirtiéndose en el comienzo de una disputa mucho más profunda. La nueva administración abrió la puerta a decisiones que modificaron el funcionamiento de la compañía y pusieron en evidencia las diferencias que existían entre los integrantes de la familia.

El protagonista, acostumbrado a tener el control de cada movimiento empresarial, descubrió que las cosas habían cambiado durante su ausencia. La compañía ya no respondía necesariamente a sus objetivos y sus hijos habían comenzado a desarrollar sus propios intereses.

Según la sinopsis oficial en Netflix: "Tras una grave enfermedad, un magnate de los medios descubre que los actos de sus hijos amenazan su imperio, construido con todo cuidado, y hará lo que sea para salvarlo".

José Coronado, el protagonista de una historia marcada por el poder

Uno de los principales atractivos de Legado es la presencia de José Coronado, uno de los actores reconocidos del panorama audiovisual español.

En esta oportunidad, el intérprete encabezó una producción que le permitió desarrollar un personaje atravesado por la autoridad, las responsabilidades empresariales y los conflictos personales. Su participación resultó fundamental para construir el perfil del empresario que debe enfrentarse a una situación que escapa de su control.

La historia presenta a un hombre que construyó una compañía y consiguió posicionarse como una figura de poder. Sin embargo, su alejamiento dejó al descubierto una realidad que no había previsto: sus hijos no necesariamente comparten su manera de entender los negocios ni están dispuestos a continuar con sus decisiones.

En ese contexto, el personaje interpretado por Coronado debe enfrentarse a una situación compleja. Recuperar el control de la empresa implica también intentar recomponer una estructura familiar que comenzó a resquebrajarse.

Cuántos episodios tiene la serie Legado en Netflix

Legado llegó a Netflix con una temporada de ocho episodios. Esa estructura permitió desarrollar los principales conflictos sin extender innecesariamente la historia.

Cada capítulo forma parte de una trama en la que las relaciones entre los personajes adquieren una importancia fundamental. La empresa funciona como el escenario principal de las disputas, mientras que los vínculos familiares aportan una dimensión personal a cada enfrentamiento.

La producción combina el misterio con situaciones dramáticas relacionadas con el poder y las decisiones económicas. El regreso del empresario desencadena una serie de tensiones que modifican el equilibrio que se había establecido durante su ausencia.

La ambición aparece como uno de los motores principales de la historia. Los integrantes de la familia tienen intereses particulares y no todos están dispuestos a resignar sus objetivos para mantener la estabilidad del negocio.

Esa situación transforma cada movimiento en una posible fuente de conflicto. Las decisiones empresariales dejan de ser simples cuestiones administrativas y comienzan a tener consecuencias directas sobre las relaciones personales.

Quiénes integran el elenco de Legado con José Coronado

Jose Coronado

Belén Cuesta

Diego Martín

Natalia Huarte

María Morera

Susi Sánchez

Iván Pellicer

Lucas Nabor

Mirá el tráiler oficial de Legado en Netflix