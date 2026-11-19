14 + 9 = 23

La expresión queda así: 27 × 9 + 33 + 13 - 23 + 22

2) Multiplicación

Después se resuelve la multiplicación pendiente.

27 × 9 = 243

La expresión queda así: 243 + 33 + 13 - 23 + 22

3) Sumas y restas

Por último, se avanza de izquierda a derecha.

243 + 33 = 276 |

276 + 13 = 289 |

289 - 23 = 266 |

266 + 22 = ?

Resultado final: 288

El error común en este tipo de cuenta aparece cuando se ignoran los paréntesis o cuando la multiplicación se deja para el final. Por eso, más que hacer cálculos rápidos, este juego entrena la concentración, la memoria de trabajo y la atención a los detalles. Resolver un Desafío Matemático así es una forma simple y entretenida de mantener la mente activa.