El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 27 × 9 + 33 + 13 - (14 + 9) + 22.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 27 × 9 + 33 + 13 - (14 + 9) + 22.
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.
Se empieza por la operación encerrada entre paréntesis.
14 + 9 = 23
La expresión queda así: 27 × 9 + 33 + 13 - 23 + 22
Después se resuelve la multiplicación pendiente.
27 × 9 = 243
La expresión queda así: 243 + 33 + 13 - 23 + 22
Por último, se avanza de izquierda a derecha.
243 + 33 = 276 |
276 + 13 = 289 |
289 - 23 = 266 |
266 + 22 = ?
El error común en este tipo de cuenta aparece cuando se ignoran los paréntesis o cuando la multiplicación se deja para el final. Por eso, más que hacer cálculos rápidos, este juego entrena la concentración, la memoria de trabajo y la atención a los detalles. Resolver un Desafío Matemático así es una forma simple y entretenida de mantener la mente activa.