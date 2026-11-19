El domingo 22 continuará sin lluvias, con temperaturas que se ubicarán entre los 18 °C y los 26 °C.

Para el comienzo de la próxima semana, el pronóstico extendido anticipa máximas de 28 °C para el lunes 23, 26 °C para el martes 24 y 24 °C para el miércoles 25. El martes podría presentar una baja probabilidad de precipitaciones, de entre el 0 % y el 10 %, mientras que para las otras jornadas no se esperan lluvias significativas.

Qué pasará con el tiempo en la provincia de Buenos Aires

En distintos sectores de la provincia de Buenos Aires se registran lloviznas y chaparrones en la Costa Atlántica, además de bancos de niebla en la región centro. Ante estas condiciones, se recomienda extremar las precauciones al conducir.

Para el viernes se espera una jornada inestable, con tormentas en todo el territorio bonaerense.

Durante el sábado podrían registrarse lluvias desde el oeste hacia el centro de la provincia, mientras que en el este predominará la nubosidad parcial. El domingo, en tanto, las precipitaciones se desplazarían hacia el este, en una franja que se extendería desde Miramar hasta Punta Indio.

Las alertas meteorológicas en el resto del país

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene alertas amarillas por tormentas para Misiones, Córdoba, San Luis, Mendoza, La Pampa, Neuquén, Río Negro y Chubut.

Según el organismo, el nivel amarillo advierte sobre “posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.

Por otra parte, Santa Cruz se encuentra bajo alerta amarilla por lluvias.

Ante estos fenómenos, las recomendaciones son mantenerse a resguardo, evitar sacar la basura, limpiar desagües y sumideros, alejarse de zonas inundables y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua a la vivienda.