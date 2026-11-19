6 + 7 = 13

La expresión queda así: 19 × 4 - 54 ÷ 6 + 13 × 3

2) Multiplicación y división

Se resuelven las operaciones de prioridad media antes de sumar o restar.

19 × 4 = 76 | 54 ÷ 6 = 9 | 13 × 3 = 39

La expresión queda así: 76 - 9 + 39

3) Sumas y restas

Ahora sí se completa el cálculo linealmente.

76 - 9 = 67 |

67 + 39 = ?

Resultado final: 106

El error común está en resolver por impulso y no por jerarquía matemática. Por eso, este tipo de juego funciona como una práctica rápida para entrenar concentración, cálculo mental y lectura atenta de los signos. A veces, la dificultad no está en los números, sino en decidir qué operación corresponde hacer primero.