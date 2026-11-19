El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 19 × 4 - 54 ÷ 6 + (6 + 7) × 3.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 19 × 4 - 54 ÷ 6 + (6 + 7) × 3.
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.
La suma entre paréntesis se resuelve antes de multiplicar.
6 + 7 = 13
La expresión queda así: 19 × 4 - 54 ÷ 6 + 13 × 3
Se resuelven las operaciones de prioridad media antes de sumar o restar.
19 × 4 = 76 | 54 ÷ 6 = 9 | 13 × 3 = 39
La expresión queda así: 76 - 9 + 39
Ahora sí se completa el cálculo linealmente.
76 - 9 = 67 |
67 + 39 = ?
El error común está en resolver por impulso y no por jerarquía matemática. Por eso, este tipo de juego funciona como una práctica rápida para entrenar concentración, cálculo mental y lectura atenta de los signos. A veces, la dificultad no está en los números, sino en decidir qué operación corresponde hacer primero.