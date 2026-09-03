Desafío matemático: ¿en cuánto tiempo lo resolvés?

Desafío Matemático: cómo resolver la operación paso a paso

Antes de mirar la solución, vale la pena hacer un intento propio. El detalle central está en no saltear el paréntesis y en ubicar la multiplicación en el momento correcto.

1) Paréntesis

Se empieza por la operación encerrada entre paréntesis.

18 + 5 = 23

La expresión queda así: 21 × 4 + 24 + 13 - 23 + 28

2) Multiplicación

Después se resuelve la multiplicación pendiente.

21 × 4 = 84

La expresión queda así: 84 + 24 + 13 - 23 + 28

3) Sumas y restas

Por último, se avanza de izquierda a derecha.

84 + 24 = 108 |

108 + 13 = 121 |

121 - 23 = 98 |

98 + 28 = (?)

Resultado final: 126

El error común aparece cuando se trata toda la cuenta como si tuviera una sola prioridad. Este tipo de juego sirve para entrenar la concentración, repasar reglas básicas de cálculo y comprobar cómo un paréntesis puede cambiar por completo el recorrido de la resolución.