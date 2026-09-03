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Desafío matemático: ¿en cuánto tiempo lo resolvés?

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

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La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 21 × 4 + 24 + 13 - (18 + 5) + 28.

Leé también Desafío matemático: no todos logran llegar al resultado correcto
Resolver este Desafío Matemático requiere resolver primero las prioridades de la cuenta si querés llegar al número final sin errores.

La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.

Desafío matemático: cómo resolver la operación paso a paso

Imagen de pizarra para Desafío Matemático: esta expresión desafía tu paciencia

Para encarar bien la cuenta, conviene recordar la jerarquía de operaciones: primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias si las hubiera, después las multiplicaciones y divisiones, y por último las sumas y restas de izquierda a derecha.

Desafío Matemático: cómo resolver la operación paso a paso

Antes de mirar la solución, vale la pena hacer un intento propio. El detalle central está en no saltear el paréntesis y en ubicar la multiplicación en el momento correcto.

1) Paréntesis

Se empieza por la operación encerrada entre paréntesis.

18 + 5 = 23

La expresión queda así: 21 × 4 + 24 + 13 - 23 + 28

2) Multiplicación

Después se resuelve la multiplicación pendiente.

21 × 4 = 84

La expresión queda así: 84 + 24 + 13 - 23 + 28

3) Sumas y restas

Por último, se avanza de izquierda a derecha.

84 + 24 = 108 |

108 + 13 = 121 |

121 - 23 = 98 |

98 + 28 = (?)

Resultado final: 126

El error común aparece cuando se trata toda la cuenta como si tuviera una sola prioridad. Este tipo de juego sirve para entrenar la concentración, repasar reglas básicas de cálculo y comprobar cómo un paréntesis puede cambiar por completo el recorrido de la resolución.

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