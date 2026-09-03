Desafío matemático: ¿en cuánto tiempo lo resolvés?

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 21 × 4 + 24 + 13 - (18 + 5) + 28.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 21 × 4 + 24 + 13 - (18 + 5) + 28.
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.
Para encarar bien la cuenta, conviene recordar la jerarquía de operaciones: primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias si las hubiera, después las multiplicaciones y divisiones, y por último las sumas y restas de izquierda a derecha.
Antes de mirar la solución, vale la pena hacer un intento propio. El detalle central está en no saltear el paréntesis y en ubicar la multiplicación en el momento correcto.
Se empieza por la operación encerrada entre paréntesis.
18 + 5 = 23
La expresión queda así: 21 × 4 + 24 + 13 - 23 + 28
Después se resuelve la multiplicación pendiente.
21 × 4 = 84
La expresión queda así: 84 + 24 + 13 - 23 + 28
Por último, se avanza de izquierda a derecha.
84 + 24 = 108 |
108 + 13 = 121 |
121 - 23 = 98 |
98 + 28 = (?)
El error común aparece cuando se trata toda la cuenta como si tuviera una sola prioridad. Este tipo de juego sirve para entrenar la concentración, repasar reglas básicas de cálculo y comprobar cómo un paréntesis puede cambiar por completo el recorrido de la resolución.