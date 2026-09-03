Desafío matemático: una mente brillante lo resuelve en menos de 10 segundos

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (12 × 11) + 7 × 5 - (40 - 7) + 18.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (12 × 11) + 7 × 5 - (40 - 7) + 18.
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.
Primero se resuelve lo que está encerrado entre paréntesis.
12 × 11 = 132 | 40 - 7 = 33
La expresión queda así: 132 + 7 × 5 - 33 + 18
Queda una multiplicación que debe resolverse antes de avanzar con sumas y restas.
7 × 5 = 35
La expresión queda así: 132 + 35 - 33 + 18
El último tramo se completa de izquierda a derecha.
132 + 35 = 167 |
167 - 33 = 134 |
134 + 18 = (?)
La trampa está en resolver por impulso y no por jerarquía matemática. Este tipo de juego ayuda a entrenar la concentración, repasar reglas básicas y detectar esos pequeños desvíos que, en una cuenta, cambian todo el resultado.