Desafío matemático: una mente brillante lo resuelve en menos de 10 segundos

12 × 11 = 132 | 40 - 7 = 33

La expresión queda así: 132 + 7 × 5 - 33 + 18

2) Multiplicación

Queda una multiplicación que debe resolverse antes de avanzar con sumas y restas.

7 × 5 = 35

La expresión queda así: 132 + 35 - 33 + 18

3) Sumas y restas

El último tramo se completa de izquierda a derecha.

132 + 35 = 167 |

167 - 33 = 134 |

134 + 18 = (?)

Resultado final: 152

La trampa está en resolver por impulso y no por jerarquía matemática. Este tipo de juego ayuda a entrenar la concentración, repasar reglas básicas y detectar esos pequeños desvíos que, en una cuenta, cambian todo el resultado.