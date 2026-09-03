Desafío matemático: ¿en cuánto tiempo lo podés resolver?

12 + 9 = 21

La expresión queda así: 22 + 3 × 21 - 5 × 3 + 25

2) Multiplicaciones

Antes de sumar y restar, se resuelven las dos multiplicaciones.

3 × 21 = 63 | 5 × 3 = 15

La expresión queda así: 22 + 63 - 15 + 25

3) Sumas y restas

Finalmente se opera en orden de aparición.

22 + 63 = 85 |

85 - 15 = 70 |

70 + 25 = (?)

Resultado final: 95

El error más común es empezar a sumar y restar desde el primer número sin resolver antes paréntesis y multiplicaciones. Por eso este tipo de juego resulta tan entretenido: parece una cuenta directa, pero obliga a frenar un segundo, revisar el orden correcto y entrenar la concentración de una manera simple y lúdica.