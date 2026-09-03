Desafío matemático: la cuenta parece fácil, pero muchos suelen caer en un error frecuente

10 + 9 = 19 | 30 - 9 = 21

La expresión queda así: 4 × 19 - 3 × 21 + 20

2) Multiplicaciones

Luego se calculan las multiplicaciones pendientes.

4 × 19 = 76 | 3 × 21 = 63

La expresión queda así: 76 - 63 + 20

3) Sumas y restas

Finalmente se completa la cuenta de izquierda a derecha.

76 - 63 = 13 |

13 + 20 = (?)

Resultado final: 33

El error más común es empezar a sumar y restar desde el primer número sin resolver antes paréntesis y multiplicaciones. Por eso, este tipo de juego es una buena forma de entrenar concentración, memoria de trabajo y atención a los detalles, además de repasar reglas básicas de cálculo de una manera entretenida.