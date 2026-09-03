Desafío matemático: la cuenta parece fácil, pero muchos suelen caer en un error frecuente

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 4 × (10 + 9) - 3 × (30 - 9) + 20.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 4 × (10 + 9) - 3 × (30 - 9) + 20.
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.
Se resuelven los dos paréntesis antes de multiplicar.
10 + 9 = 19 | 30 - 9 = 21
La expresión queda así: 4 × 19 - 3 × 21 + 20
Luego se calculan las multiplicaciones pendientes.
4 × 19 = 76 | 3 × 21 = 63
La expresión queda así: 76 - 63 + 20
Finalmente se completa la cuenta de izquierda a derecha.
76 - 63 = 13 |
13 + 20 = (?)
El error más común es empezar a sumar y restar desde el primer número sin resolver antes paréntesis y multiplicaciones. Por eso, este tipo de juego es una buena forma de entrenar concentración, memoria de trabajo y atención a los detalles, además de repasar reglas básicas de cálculo de una manera entretenida.