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Desafío matemático: no todos logran llegar al resultado correcto

Resolver este Desafío Matemático requiere resolver primero las prioridades de la cuenta si querés llegar al número final sin errores.

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Resolver este Desafío Matemático requiere resolver primero las prioridades de la cuenta si querés llegar al número final sin errores.

Resolver este Desafío Matemático requiere resolver primero las prioridades de la cuenta si querés llegar al número final sin errores.

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 7 × (18 + 5) - 7 × (30 - 5) + 28.

Leé también Desafío matemático: la cuenta parece fácil, pero muchos suelen caer en un error frecuente
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.

Desafío matemático: cómo resolver la operación paso a paso

1) Paréntesis

Se resuelven los dos paréntesis antes de multiplicar.

18 + 5 = 23 | 30 - 5 = 25

La expresión queda así: 7 × 23 - 7 × 25 + 28

2) Multiplicaciones

Luego se calculan las multiplicaciones pendientes.

7 × 23 = 161 | 7 × 25 = 175

La expresión queda así: 161 - 175 + 28

3) Sumas y restas

Finalmente se completa la cuenta de izquierda a derecha.

161 - 175 = -14 |

-14 + 28 = (?)

Imagen de pizarra para Desafío Matemático: ¿resolvés bien esta cuenta?

Resultado final: 14

El error más común en este tipo de desafío es empezar a sumar y restar desde el primer número sin resolver antes paréntesis y multiplicaciones. Por eso, estos retos funcionan como un juego rápido para entrenar la concentración, repasar PEMDAS y mejorar la agilidad mental sin necesidad de fórmulas complicadas.

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