Desafío matemático: no todos logran llegar al resultado correcto

18 + 5 = 23 | 30 - 5 = 25

La expresión queda así: 7 × 23 - 7 × 25 + 28

2) Multiplicaciones

Luego se calculan las multiplicaciones pendientes.

7 × 23 = 161 | 7 × 25 = 175

La expresión queda así: 161 - 175 + 28

3) Sumas y restas

Finalmente se completa la cuenta de izquierda a derecha.

161 - 175 = -14 |

-14 + 28 = (?)

Resultado final: 14

El error más común en este tipo de desafío es empezar a sumar y restar desde el primer número sin resolver antes paréntesis y multiplicaciones. Por eso, estos retos funcionan como un juego rápido para entrenar la concentración, repasar PEMDAS y mejorar la agilidad mental sin necesidad de fórmulas complicadas.