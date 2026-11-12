Desafío matemático: evitá la trampa en la que muchos caen

16 × 10 = 160 | 60 - 17 = 43

La expresión queda así: 160 + 5 × 7 - 43 + 36

2) Multiplicación

Queda una multiplicación que debe resolverse antes de avanzar con sumas y restas.

5 × 7 = 35

La expresión queda así: 160 + 35 - 43 + 36

3) Sumas y restas

El último tramo se completa de izquierda a derecha.

160 + 35 = 195 |

195 - 43 = 152 |

152 + 36 =

Resultado final: 188

El error más común es empezar a sumar y restar desde el primer número sin resolver antes paréntesis y multiplicaciones. Por eso este tipo de juego resulta útil y entretenido: obliga a frenar un segundo, ordenar la información y entrenar la concentración mientras se resuelve un problema breve.