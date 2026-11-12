Desafío matemático: evitá la trampa en la que muchos caen

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (16 × 10) + 5 × 7 - (60 - 17) + 36.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (16 × 10) + 5 × 7 - (60 - 17) + 36.
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.
Primero se resuelve lo que está encerrado entre paréntesis.
16 × 10 = 160 | 60 - 17 = 43
La expresión queda así: 160 + 5 × 7 - 43 + 36
Queda una multiplicación que debe resolverse antes de avanzar con sumas y restas.
5 × 7 = 35
La expresión queda así: 160 + 35 - 43 + 36
El último tramo se completa de izquierda a derecha.
160 + 35 = 195 |
195 - 43 = 152 |
152 + 36 =
El error más común es empezar a sumar y restar desde el primer número sin resolver antes paréntesis y multiplicaciones. Por eso este tipo de juego resulta útil y entretenido: obliga a frenar un segundo, ordenar la información y entrenar la concentración mientras se resuelve un problema breve.