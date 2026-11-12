ANSES reactivó el pago de noviembre con aumento y bono

Jubilaciones y Pensiones (Mínima, PUAM y PNC): perciben el 100% del haber básico actualizado con el 1,93% más el bono extraordinario previsional correspondiente al mes en curso, acreditándose el total consolidado de forma automática.

Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación por Embarazo: el monto bruto actualizado con el 1,93% se divide en un 80% neto mensual depositado directamente en la cuenta del titular, mientras que el 20% restante queda retenido por el organismo hasta la presentación anual de la Libreta AUH.

Asignaciones Familiares (SUAF): se abona el 100% del valor correspondiente a cada tramo de ingresos familiares con la suba del 1,93% aplicada, sin retenciones mensuales.

ANSES confirmó el aumento para la PUAM y PNC en noviembre

¿Por qué se retrasó el inicio del calendario de pagos de noviembre?

El cronograma mensual de la ANSES sufrió una postergación en su arranque habitual debido a un cierre bancario extendido de cinco días consecutivos. La inactividad en las sucursales financieras respondió a la conjunción del feriado por el Día del Trabajador Bancario y los días no laborables dispuestos con motivo de la visita oficial del papa León XIV al país.

Con la reapertura de las entidades financieras el miércoles 11 de noviembre, el organismo previsional reorganizó las fechas de acreditación para garantizar el pago de todas las prestaciones antes de finalizar el mes:

Unificación de terminaciones de DNI: en las primeras jornadas (del 11 al 13 de noviembre), la ANSES agrupó múltiples terminaciones de documentos para agilizar el cobro de las Pensiones No Contributivas y las jubilaciones mínimas.

Extensión hasta fin de mes: el calendario completo se desarrollará de forma escalonada hasta el lunes 30 de noviembre, fecha en la que finalizarán los pagos para los haberes superiores al mínimo.

¿Quiénes cobran entre el 11 y el 13 de noviembre según la terminación del DNI?

Durante los primeros tres días hábiles posteriores al fin de semana largo bancario, la ANSES concentró los pagos iniciales para los grupos previsionales de menores ingresos y las asignaciones universales.

El esquema de acreditación correspondiente a esta primera etapa se distribuye de la siguiente manera:

Jubilados y pensionados que no superan el haber mínimo

Miércoles 11 de noviembre: DNI terminado en 0

DNI terminado en Jueves 12 de noviembre: DNI terminado en 1

DNI terminado en Viernes 13 de noviembre: DNI terminados en 2, 3 y 4

Pensiones No Contributivas (PNC)