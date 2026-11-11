Desafío matemático: ¿en cuánto tiempo lo podés resolver?

11 × 9 = 99 | 30 - 11 = 19

La expresión queda así: 99 + 6 × 5 - 19 + 48

2) Multiplicación

Queda una multiplicación que debe resolverse antes de avanzar con sumas y restas.

6 × 5 = 30

La expresión queda así: 99 + 30 - 19 + 48

3) Sumas y restas

El último tramo se completa de izquierda a derecha.

99 + 30 = 129 |

129 - 19 = 110 |

110 + 48 = ?

Resultado final: 158

El error común aparece cuando se ignoran los paréntesis o se deja la multiplicación para el final. Por eso, este juego funciona como un buen entrenamiento mental: obliga a frenar un segundo, mirar la estructura de la cuenta y aplicar la jerarquía de operaciones sin dejarse llevar por la primera impresión.