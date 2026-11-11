Desafío matemático: ¿en cuánto tiempo lo podés resolver?

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (11 × 9) + 6 × 5 - (30 - 11) + 48.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (11 × 9) + 6 × 5 - (30 - 11) + 48.
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.
Primero se resuelve lo que está encerrado entre paréntesis.
11 × 9 = 99 | 30 - 11 = 19
La expresión queda así: 99 + 6 × 5 - 19 + 48
Queda una multiplicación que debe resolverse antes de avanzar con sumas y restas.
6 × 5 = 30
La expresión queda así: 99 + 30 - 19 + 48
El último tramo se completa de izquierda a derecha.
99 + 30 = 129 |
129 - 19 = 110 |
110 + 48 = ?
El error común aparece cuando se ignoran los paréntesis o se deja la multiplicación para el final. Por eso, este juego funciona como un buen entrenamiento mental: obliga a frenar un segundo, mirar la estructura de la cuenta y aplicar la jerarquía de operaciones sin dejarse llevar por la primera impresión.