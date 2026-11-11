Desafío Matemático: ¿lo podés resolver en menos de 10 segundos?

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 15 × 4 - 21 ÷ 3 + (12 + 11) × 6.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 15 × 4 - 21 ÷ 3 + (12 + 11) × 6.
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.
La suma entre paréntesis se resuelve antes de multiplicar.
12 + 11 = 23
La expresión queda así: 15 × 4 - 21 ÷ 3 + 23 × 6
Se resuelven las operaciones de prioridad media antes de sumar o restar.
15 × 4 = 60 | 21 ÷ 3 = 7 | 23 × 6 = 138
La expresión queda así: 60 - 7 + 138
Ahora sí se completa el cálculo linealmente.
60 - 7 = 53 |
53 + 138 = ?
La trampa está en resolver por impulso y no por jerarquía matemática. En este tipo de juego, el paréntesis marca el primer movimiento y las multiplicaciones o divisiones no pueden quedar para después de las sumas. Practicar estos desafíos ayuda a entrenar la concentración, detectar errores comunes y mantener ágil el razonamiento numérico de una forma simple y entretenida.