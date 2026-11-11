Desafío Matemático: ¿lo podés resolver en menos de 10 segundos?

12 + 11 = 23

La expresión queda así: 15 × 4 - 21 ÷ 3 + 23 × 6

2) Multiplicación y división

Se resuelven las operaciones de prioridad media antes de sumar o restar.

15 × 4 = 60 | 21 ÷ 3 = 7 | 23 × 6 = 138

La expresión queda así: 60 - 7 + 138

3) Sumas y restas

Ahora sí se completa el cálculo linealmente.

60 - 7 = 53 |

53 + 138 = ?

Resultado final: 191

La trampa está en resolver por impulso y no por jerarquía matemática. En este tipo de juego, el paréntesis marca el primer movimiento y las multiplicaciones o divisiones no pueden quedar para después de las sumas. Practicar estos desafíos ayuda a entrenar la concentración, detectar errores comunes y mantener ágil el razonamiento numérico de una forma simple y entretenida.