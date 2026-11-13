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Desafío matemático: evitá la trampa en la que muchos caen

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 13 × 6 - 40 ÷ 5 + (12 + 5) × 3.

Leé también Desafío matemático: la cuenta parece fácil, pero muchos caen en un error frecuente
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.

Desafío matemático: cómo resolver la cuenta paso a paso

1) Paréntesis

La suma entre paréntesis se resuelve antes de multiplicar.

12 + 5 = 17

La expresión queda así: 13 × 6 - 40 ÷ 5 + 17 × 3

2) Multiplicación y división

Se resuelven las operaciones de prioridad media antes de sumar o restar.

13 × 6 = 78 | 40 ÷ 5 = 8 | 17 × 3 = 51

La expresión queda así: 78 - 8 + 51

Imagen de pizarra para Desafío Matemático: este reto para resolver antes de seguir leyendo

3) Sumas y restas

Ahora sí se completa el cálculo linealmente.

78 - 8 = 70 |

70 + 51 = ?

Resultado final: 121

El error más común es empezar a sumar y restar desde el primer número sin resolver antes paréntesis y multiplicaciones. Por eso este tipo de juego funciona tan bien: obliga a frenar un segundo, ordenar la cuenta y entrenar la concentración de una manera simple y entretenida.

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