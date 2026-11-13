Desafío matemático: evitá la trampa en la que muchos caen

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 13 × 6 - 40 ÷ 5 + (12 + 5) × 3.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 13 × 6 - 40 ÷ 5 + (12 + 5) × 3.
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.
La suma entre paréntesis se resuelve antes de multiplicar.
12 + 5 = 17
La expresión queda así: 13 × 6 - 40 ÷ 5 + 17 × 3
Se resuelven las operaciones de prioridad media antes de sumar o restar.
13 × 6 = 78 | 40 ÷ 5 = 8 | 17 × 3 = 51
La expresión queda así: 78 - 8 + 51
Ahora sí se completa el cálculo linealmente.
78 - 8 = 70 |
70 + 51 = ?
El error más común es empezar a sumar y restar desde el primer número sin resolver antes paréntesis y multiplicaciones. Por eso este tipo de juego funciona tan bien: obliga a frenar un segundo, ordenar la cuenta y entrenar la concentración de una manera simple y entretenida.