Desafío matemático: evitá la trampa en la que muchos caen

12 + 5 = 17

La expresión queda así: 13 × 6 - 40 ÷ 5 + 17 × 3

2) Multiplicación y división

Se resuelven las operaciones de prioridad media antes de sumar o restar.

13 × 6 = 78 | 40 ÷ 5 = 8 | 17 × 3 = 51

La expresión queda así: 78 - 8 + 51

3) Sumas y restas

Ahora sí se completa el cálculo linealmente.

78 - 8 = 70 |

70 + 51 = ?

Resultado final: 121

El error más común es empezar a sumar y restar desde el primer número sin resolver antes paréntesis y multiplicaciones. Por eso este tipo de juego funciona tan bien: obliga a frenar un segundo, ordenar la cuenta y entrenar la concentración de una manera simple y entretenida.