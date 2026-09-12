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Desafío matemático: una mente brillante lo resuelve en menos de 10 segundos

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

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La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 10² + 6 × (16 + 5) - 25.

Leé también Desafío matemático: ¿cuánto tiempo te lleva resolverlo?
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.

Desafío matemático: cómo resolver la operación paso a paso

Imagen de pizarra para Desafío Matemático: ¿encontrás la clave de esta cuenta con paréntesis?

1) Paréntesis

Se resuelve la operación encerrada entre paréntesis.

16 + 5 = 21

La expresión queda así: 10² + 6 × 21 - 25

2) Potencia

La potencia tiene prioridad antes de la multiplicación y las sumas.

10² = 100

La expresión queda así: 100 + 6 × 21 - 25

3) Multiplicación

Luego se resuelve la multiplicación restante.

6 × 21 = 126

La expresión queda así: 100 + 126 - 25

4) Sumas y restas

Se termina operando de izquierda a derecha.

100 + 126 = 226 |

226 - 25 = (?)

Resultado final: 201

El error más habitual aparece cuando se ignoran los paréntesis o se deja la multiplicación para el final. Por eso, este juego funciona como una práctica breve y entretenida para entrenar la concentración, revisar hábitos de cálculo y reforzar cómo se ordenan las operaciones en un problema que parece simple, pero exige mirar con cuidado.

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