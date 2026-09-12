Desafío matemático: una mente brillante lo resuelve en menos de 10 segundos

16 + 5 = 21

La expresión queda así: 10² + 6 × 21 - 25

2) Potencia

La potencia tiene prioridad antes de la multiplicación y las sumas.

10² = 100

La expresión queda así: 100 + 6 × 21 - 25

3) Multiplicación

Luego se resuelve la multiplicación restante.

6 × 21 = 126

La expresión queda así: 100 + 126 - 25

4) Sumas y restas

Se termina operando de izquierda a derecha.

100 + 126 = 226 |

226 - 25 = (?)

Resultado final: 201

El error más habitual aparece cuando se ignoran los paréntesis o se deja la multiplicación para el final. Por eso, este juego funciona como una práctica breve y entretenida para entrenar la concentración, revisar hábitos de cálculo y reforzar cómo se ordenan las operaciones en un problema que parece simple, pero exige mirar con cuidado.