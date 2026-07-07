El desafío matemático que parece simple, pero muchos se equivocan con el resultado

El siguiente desafío matemático propone poner a prueba la atención y el razonamiento lógico. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión numérica: 25 + 5² - 10 + (25 ÷ 5)
El desafío matemático puede resolverse aplicando la regla PEMDAS, que establece el orden correcto de las operaciones: primero los paréntesis, luego los exponentes, después las multiplicaciones y divisiones, y finalmente las sumas y restas.
El desafío matemático puede resolverse aplicando la regla PEMDAS, que establece el orden correcto de las operaciones: primero los paréntesis, luego los exponentes, después las multiplicaciones y divisiones, y finalmente las sumas y restas.
El siguiente desafío matemático propone poner a prueba la atención y el razonamiento lógico. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión numérica: 25 + 5² - 10 + (25 ÷ 5)
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.
Para obtener el resultado correcto es fundamental respetar la jerarquía de las operaciones.
El primer paso es resolver el paréntesis:
25 ÷ 5 = 5
La expresión queda así:
25 + 5² - 10 + 5
Luego se calcula la potencia:
5² = 25
La cuenta pasa a ser:
25 + 25 - 10 + 5
A partir de este punto solo quedan sumas y restas, por lo que se resuelven de izquierda a derecha.
Primero:
25 + 25 = 50
La expresión queda:
50 - 10 + 5
Luego:
50 - 10 = 40
La cuenta pasa a ser:
40 + 5
Por último:
40 + 5 =
Este tipo de desafíos demuestra que un pequeño error en el orden de las operaciones puede modificar por completo el resultado. Aplicar correctamente la jerarquía matemática es la clave para resolver este ejercicio sin equivocaciones.