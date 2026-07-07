El desafío matemático que parece simple, pero muchos se equivocan con el resultado

El primer paso es resolver el paréntesis:

25 ÷ 5 = 5

La expresión queda así:

25 + 5² - 10 + 5

Luego se calcula la potencia:

5² = 25

La cuenta pasa a ser:

25 + 25 - 10 + 5

A partir de este punto solo quedan sumas y restas, por lo que se resuelven de izquierda a derecha.

Primero:

25 + 25 = 50

La expresión queda:

50 - 10 + 5

Luego:

50 - 10 = 40

La cuenta pasa a ser:

40 + 5

Por último:

40 + 5 =

Resultado final: 45

Este tipo de desafíos demuestra que un pequeño error en el orden de las operaciones puede modificar por completo el resultado. Aplicar correctamente la jerarquía matemática es la clave para resolver este ejercicio sin equivocaciones.