La tensa situación que vivió Nazarena Di Serio con un hombre en el vestuario del gimnasio: "Miedo"

“En el gimnasio hay vestuarios donde las chicas salen de la pileta y se bañan ahí, donde están con poca ropa o sin ropa porque es un vestuario de mujeres. Atrás mío apareció un chabón que era de mantenimiento. Y él, a todo esto, haciendo chistes diciendo ‘bueno apúrense, apúrense que yo no puedo estar acá’”, explicó indignada.

La furia de Nazarena Di Serio por la incómoda situación que vivió en el gimnasio

Nazarena Di Serio comentó que esa inesperada situación derivó en que discutiera fuerte con la mujer del gimnasio que acompañó al operario a arreglar lo que funcionaba mal en el vestuario ya que le explicaba la incomidad que sentía de que él la pudiera ver cambiándose.

"Lo que pasaba ahí no estaba bien y creo que muchas se lo estaban fumando por verguenza o compromiso y está mal. Tres hombres me entendieron y una mujer que trabaja en un gimnasio no", manifestó.

Y dejó una reflexión sobre lo que vivió dirigida a las mujeres: “Si algo a vos te incomoda lo tenés que decir, entonces chicas, no se callen nunca. Mejor quedar como histérica y loca y no fumarte cosas que te incomodan o sentirte mal. Yo nunca me enojo pero cuando me enojo, me enojo. Y más cuando hay una injusticia".

"Me causaba gracia que quería amotinar a las otras chicas en contra mío y las bol.. porque esto no va a quedar así porque voy a buscar al dueño del gimnasio y le voy a contar toda esta secuencia", precisó la panelista con evidente fastidio por la actitud de esa mujer y lo que pasó.

Y cerró firme: "No está bien la falta de empatía. Que la mina no entienda que una persona le dice esto me incomoda, es razón suficiente para parar un poco. Desastre. Esa mujer trabajar con otras mujeres, miedo. Así que hablen, pronúnciense cuando algo les incomoda, díganlo y si los demás se enojan, chupa tres hue...”.