Desafío matemático: la cuenta que confunde a muchos y pocos logran resolver correctamente

5 ÷ 5 = 1

La operación queda así:

15 + 5² - 5 + 1

A continuación, se resuelve la potencia:

5² = 25

La operación queda así:

15 + 25 - 5 + 1

Por último, solo quedan sumas y restas, que deben realizarse de izquierda a derecha. Al resolverlas, se obtiene:

15 + 25 - 5 + 1 =

Resultado final: 36

Este tipo de desafíos demuestra que un pequeño error en el orden de las operaciones puede modificar por completo el resultado. Aplicar correctamente la jerarquía matemática es la clave para resolver este ejercicio sin equivocaciones.