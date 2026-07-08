Desafío matemático: la cuenta que confunde a muchos y pocos logran resolver correctamente

El siguiente desafío matemático pone a prueba la atención y el razonamiento lógico. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión numérica: 15 + 5² - 5 + (5 ÷ 5).
El desafío matemático puede resolverse aplicando la regla PEMDAS, que establece el orden correcto de las operaciones: primero los paréntesis, luego los exponentes, después las multiplicaciones y divisiones, y finalmente las sumas y restas.
El desafío matemático puede resolverse aplicando la regla PEMDAS.
El siguiente desafío matemático pone a prueba la atención y el razonamiento lógico. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión numérica: 15 + 5² - 5 + (5 ÷ 5).
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.
El primer paso es resolver las operaciones que tienen prioridad según la jerarquía de operaciones. En este caso, se comienza por el contenido del paréntesis:
5 ÷ 5 = 1
La operación queda así:
15 + 5² - 5 + 1
A continuación, se resuelve la potencia:
5² = 25
La operación queda así:
15 + 25 - 5 + 1
Por último, solo quedan sumas y restas, que deben realizarse de izquierda a derecha. Al resolverlas, se obtiene:
15 + 25 - 5 + 1 =
Este tipo de desafíos demuestra que un pequeño error en el orden de las operaciones puede modificar por completo el resultado. Aplicar correctamente la jerarquía matemática es la clave para resolver este ejercicio sin equivocaciones.