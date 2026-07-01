El desafío matemático que pocos logran resolver correctamente

El siguiente desafío matemático propone poner a prueba la atención y el razonamiento lógico. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión numérica: 3 × 33 × 3 + 33 + (33 - 3)
El desafío matemático puede resolverse aplicando la regla PEMDAS, que establece el orden correcto de las operaciones: primero los paréntesis, luego los exponentes, después las multiplicaciones y divisiones, y finalmente las sumas y restas.
El desafío matemático puede resolverse aplicando la regla PEMDAS, que establece el orden correcto de las operaciones: primero los paréntesis, luego los exponentes, después las multiplicaciones y divisiones, y finalmente las sumas y restas.
El siguiente desafío matemático propone poner a prueba la atención y el razonamiento lógico. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión numérica: 3 × 33 × 3 + 33 + (33 - 3)
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones, que establece el orden en el que deben resolverse las distintas partes de un cálculo.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.
Paso 1: resolver el paréntesis.
33 - 3 = 30
La expresión queda:
3 × 33 × 3 + 33 + 30
Paso 2: resolver las multiplicaciones de izquierda a derecha.
Primero:
3 × 33 = 99
La expresión queda:
99 × 3 + 33 + 30
Luego:
99 × 3 = 297
La expresión queda:
297 + 33 + 30
Paso 3: resolver las sumas de izquierda a derecha.
Primero:
297 + 33 = 330
Luego, la expresión queda:
330 + 30 =
Este tipo de ejercicios no solo ofrece entretenimiento. También permite activar funciones cognitivas esenciales como la memoria, la atención y la rapidez mental.