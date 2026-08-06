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Desafío matemático: la cuenta que parece fácil, pero muchos no logran resolver

Resolver este desafío matemático requiere aplicar la regla PEMDAS, que indica el orden en que deben realizarse las operaciones para obtener la respuesta correcta.

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Resolver este desafío matemático requiere aplicar la regla PEMDAS

Resolver este desafío matemático requiere aplicar la regla PEMDAS, que indica el orden en que deben realizarse las operaciones para obtener la respuesta correcta.

El siguiente desafío matemático pone a prueba la atención y la capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (8 + 8)² - 8 × 8 + 30

Leé también Desafío Matemático: revisá los signos de esta expresión en pocos segundos
Resolver este desafío matemático requiere aplicar la regla PEMDAS, que indica el orden en que deben realizarse las operaciones para obtener la respuesta correcta.

Para encontrar el resultado correcto es fundamental respetar la jerarquía de las operaciones, conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés).

Esta regla establece que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones (de izquierda a derecha cuando aparecen en la misma expresión) y, por último, las sumas y restas (también de izquierda a derecha).

Desafío matemático: cómo resolver la cuenta (8 + 8)² - 8 × 8 + 30

Antes de mirar la solución completa, vale la pena intentar resolverla en una hoja o mentalmente. El desafío no está en números difíciles, sino en aplicar el orden correcto sin apurarse.

1) Paréntesis

Primero se resuelve la suma dentro del paréntesis.

8 + 8 = 16

La expresión queda así: 16² - 8 × 8 + 30

2) Potencia

Luego se calcula la potencia.

16² = 256

Imagen de pizarra para Desafío Matemático: ¿sabés cómo empezar este reto con paréntesis sin saltear pasos?

La expresión queda así: 256 - 8 × 8 + 30

3) Multiplicación

La multiplicación se resuelve antes de la suma final.

8 × 8 = 64

La expresión queda así: 256 - 64 + 30

4) Sumas y restas

El cierre se hace respetando el orden de aparición.

256 - 64 = 192 |

192 + 30 = (?)

Resultado final: 222

El error común suele aparecer cuando se ignoran los paréntesis o se deja la multiplicación para el final. Por eso este tipo de juego resulta tan útil: entrena la atención, obliga a revisar cada paso y convierte una cuenta breve en un ejercicio entretenido de lógica cotidiana.

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