Desafío matemático: la cuenta que parece fácil, pero muchos no logran resolver

1) Paréntesis

Primero se resuelve la suma dentro del paréntesis.

8 + 8 = 16

La expresión queda así: 16² - 8 × 8 + 30

2) Potencia

Luego se calcula la potencia.

16² = 256

La expresión queda así: 256 - 8 × 8 + 30

3) Multiplicación

La multiplicación se resuelve antes de la suma final.

8 × 8 = 64

La expresión queda así: 256 - 64 + 30

4) Sumas y restas

El cierre se hace respetando el orden de aparición.

256 - 64 = 192 |

192 + 30 = (?)

Resultado final: 222

El error común suele aparecer cuando se ignoran los paréntesis o se deja la multiplicación para el final. Por eso este tipo de juego resulta tan útil: entrena la atención, obliga a revisar cada paso y convierte una cuenta breve en un ejercicio entretenido de lógica cotidiana.