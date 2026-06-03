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Desafío matemático: ¿cuánto es 90 × 2 + 70 + 70 - 30?

El desafío matemático debe resolverse siguiendo la regla PEMDAS: primero paréntesis, luego exponentes, después multiplicaciones y divisiones, y por último sumas y restas.

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El desafío matemático debe resolverse siguiendo la regla PEMDAS: primero paréntesis

El desafío matemático debe resolverse siguiendo la regla PEMDAS: primero paréntesis, luego exponentes, después multiplicaciones y divisiones, y por último sumas y restas.

Los desafíos matemáticos son una de las formas más populares de poner a prueba la atención, la lógica y la capacidad de razonamiento. Aunque muchas cuentas parecen simples a primera vista, un pequeño error en el orden de las operaciones puede llevar a una respuesta equivocada.

Leé también El desafío matemático que pocos logran resolver: 99 × 9 + 99 - (9² - 9 - 99)
El desafío matemático debe resolverse siguiendo la regla PEMDAS: primero paréntesis, luego exponentes, después multiplicaciones y divisiones, y por último sumas y restas.

En esta ocasión, el reto consiste en resolver correctamente la siguiente expresión matemática:

90 × 2 + 70 + 70 - 30

Para llegar al resultado correcto es necesario respetar la jerarquía de operaciones, una regla fundamental que indica el orden en que deben realizarse los cálculos.

Cómo resolver el desafío matemático: 90 × 2 + 70 + 70 - 30

La regla PEMDAS establece el siguiente orden:

  • Paréntesis.
  • Exponentes.
  • Multiplicaciones y divisiones (de izquierda a derecha).
  • Sumas y restas (de izquierda a derecha).

Aplicando estas reglas, la cuenta se resuelve de la siguiente manera:

  • 90 × 2 = 180
  • 180 + 70 = 250
  • 250 + 70 = 320
  • 320 - 30 =
desafio-matematico

Resultado final: 290

Los beneficios de los desafíos matemáticos

Además de entretener, este tipo de ejercicios puede ayudar a desarrollar distintas habilidades cognitivas:

  • Favorecen el razonamiento lógico.
  • Mejoran la concentración.
  • Estimulan la memoria.
  • Entrenan la agilidad mental.
  • Refuerzan conceptos matemáticos básicos.

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