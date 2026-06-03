Desafío matemático: ¿cuánto es 90 × 2 + 70 + 70 - 30?

Cómo resolver el desafío matemático: 90 × 2 + 70 + 70 - 30
La regla PEMDAS establece el siguiente orden:
- Paréntesis.
- Exponentes.
- Multiplicaciones y divisiones (de izquierda a derecha).
- Sumas y restas (de izquierda a derecha).
Aplicando estas reglas, la cuenta se resuelve de la siguiente manera:
- 90 × 2 = 180
- 180 + 70 = 250
- 250 + 70 = 320
- 320 - 30 =
Resultado final: 290
Los beneficios de los desafíos matemáticos
Además de entretener, este tipo de ejercicios puede ayudar a desarrollar distintas habilidades cognitivas:
- Favorecen el razonamiento lógico.
- Mejoran la concentración.
- Estimulan la memoria.
- Entrenan la agilidad mental.
- Refuerzan conceptos matemáticos básicos.