Desafío matemático para resolver en menos de 15 segundos:  99 × 9 + 99 - (9² - 9 - 99)

El siguiente desafío matemático pone a prueba la atención y el razonamiento lógico. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión numérica: 99 × 9 + 99 - (9² - 9 - 99).
El desafío matemático debe resolverse siguiendo la regla PEMDAS: primero paréntesis, luego exponentes, después multiplicaciones y divisiones, y por último sumas y restas.
Para llegar al resultado correcto hay que respetar la jerarquía de operaciones establecida por la regla PEMDAS, que corresponde a Paréntesis, Exponentes, Multiplicaciones y Divisiones (de izquierda a derecha), y finalmente Sumas y Restas (también de izquierda a derecha).
El objetivo es resolver el ejercicio en menos de 15 segundos. ¡El desafío comienza ahora!
Antes de empezar, se observa que dentro del paréntesis hay un exponente (9²). Según la regla PEMDAS, esa es la primera operación que debe resolverse.
Exponente:
9² = 81
Reemplazando en la expresión, queda:
99 × 9 + 99 - (81 - 9 - 99)
Paréntesis:
Dentro del paréntesis, se realizan las operaciones de izquierda a derecha:
81 - 9 = 72
72 - 99 = -27
El paréntesis completo se simplifica entonces a -27, quedando:
99 × 9 + 99 - (-27)
Multiplicación:
A continuación, se resuelve la multiplicación:
99 × 9 = 891
→ 891 + 99 - (-27)
Signos consecutivos:
Al restar un número negativo, los signos se convierten en positivos:
-(-27) = +27
→ 891 + 99 + 27
Sumas finales:
Se suman los valores restantes:
891 + 99 = 990
990 + 27 =