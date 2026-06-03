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Desafío matemático: ¿cuánto es 70 ÷ 7 × 70 + 7 × 10?

El desafío matemático debe resolverse siguiendo la regla PEMDAS: primero paréntesis, luego exponentes, después multiplicaciones y divisiones, y por último sumas y restas.

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El desafío matemático debe resolverse siguiendo la regla PEMDAS: primero paréntesis

El desafío matemático debe resolverse siguiendo la regla PEMDAS: primero paréntesis, luego exponentes, después multiplicaciones y divisiones, y por último sumas y restas.

Los desafíos matemáticos son una de las formas más populares de poner a prueba la agilidad mental y la capacidad de razonamiento. Aunque suelen parecer sencillos a primera vista, muchos esconden trampas relacionadas con el orden de las operaciones.

Leé también Desafío matemático: 7² + 8² + (9² - 80) + 7 × 2
El desafío matemático debe resolverse siguiendo la regla PEMDAS: primero paréntesis, luego exponentes, después multiplicaciones y divisiones, y por último sumas y restas.

En esta ocasión, el reto consiste en resolver correctamente la siguiente expresión: 70 ÷ 7 × 70 + 7 × 10

La clave está en respetar la jerarquía de operaciones, una regla fundamental de las matemáticas que indica el orden en que deben resolverse los cálculos.

Cómo resolver el desafío matemático: 70 ÷ 7 × 70 + 7 × 10

desafio matematico

Para encontrar el resultado correcto hay que aplicar la regla PEMDAS, que establece el siguiente orden:

  • Paréntesis
  • Exponentes
  • Multiplicaciones y divisiones (de izquierda a derecha)
  • Sumas y restas (de izquierda a derecha)

Siguiendo estas reglas, el procedimiento es:

  • 70 ÷ 7 = 10
  • 10 × 70 = 700
  • 7 × 10 = 70
  • 700 + 70 =
desafio-matematico

Resultado final 770

Beneficios de resolver desafíos matemáticos

Más allá del entretenimiento, resolver este tipo de ejercicios puede aportar distintos beneficios:

  • Estimula el razonamiento lógico.
  • Mejora la concentración.
  • Fortalece la memoria de trabajo.
  • Ayuda a mantener la mente activa.
  • Refuerza conocimientos matemáticos fundamentales

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