Desafío matemático: ¿cuánto es 70 ÷ 7 × 70 + 7 × 10?

Los desafíos matemáticos son una de las formas más populares de poner a prueba la agilidad mental y la capacidad de razonamiento. Aunque suelen parecer sencillos a primera vista, muchos esconden trampas relacionadas con el orden de las operaciones.
El desafío matemático debe resolverse siguiendo la regla PEMDAS: primero paréntesis, luego exponentes, después multiplicaciones y divisiones, y por último sumas y restas.
El desafío matemático debe resolverse siguiendo la regla PEMDAS: primero paréntesis, luego exponentes, después multiplicaciones y divisiones, y por último sumas y restas.
Los desafíos matemáticos son una de las formas más populares de poner a prueba la agilidad mental y la capacidad de razonamiento. Aunque suelen parecer sencillos a primera vista, muchos esconden trampas relacionadas con el orden de las operaciones.
En esta ocasión, el reto consiste en resolver correctamente la siguiente expresión: 70 ÷ 7 × 70 + 7 × 10
La clave está en respetar la jerarquía de operaciones, una regla fundamental de las matemáticas que indica el orden en que deben resolverse los cálculos.
Para encontrar el resultado correcto hay que aplicar la regla PEMDAS, que establece el siguiente orden:
Siguiendo estas reglas, el procedimiento es:
Más allá del entretenimiento, resolver este tipo de ejercicios puede aportar distintos beneficios: