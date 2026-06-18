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Desafío matemático: la cuenta que pocos logran resolver correctamente

El desafío matemático debe resolverse siguiendo la regla PEMDAS: primero paréntesis, luego exponentes, después multiplicaciones y divisiones. Por último, sumas y restas.

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El desafío matemático debe resolverse siguiendo la regla PEMDAS: primero paréntesis

El desafío matemático debe resolverse siguiendo la regla PEMDAS: primero paréntesis, luego exponentes, después multiplicaciones y divisiones. Por último, sumas y restas.

Los desafíos matemáticos son una excelente forma de entrenar la mente y comprobar si se aplica correctamente la jerarquía de operaciones. En este caso, la expresión a resolver es 33 × 11 + 33 + 11 - (22 + 11) + 55.

Leé también Desafío matemático: ¿cuánto es 70 ÷ 7 × 70 + 7 × 10?
El desafío matemático debe resolverse siguiendo la regla PEMDAS: primero paréntesis, luego exponentes, después multiplicaciones y divisiones, y por último sumas y restas.

Para llegar al resultado correcto es imprescindible respetar la regla PEMDAS, que establece el siguiente orden: Paréntesis, Exponentes, Multiplicaciones y Divisiones, y por último Sumas y Restas, siempre de izquierda a derecha.

Desafío matemático 33 × 11 + 33 + 11 - (22 + 11) + 55

desafio matematico

Se comienza por lo que está dentro de los paréntesis:

22 + 11 = 33

La expresión queda así:

33 × 11 + 33 + 11 - 33 + 55

2) Multiplicación

Se continúa con la multiplicación:

33 × 11 = 363

La expresión se transforma en:

363 + 33 + 11 - 33 + 55

3) Sumas y restas (en orden de aparición)

  • 363 + 33 = 396

  • 396 + 11 = 407

  • 407 - 33 = 374

  • 374 + 55 =

  • desafio-matematico

Resultado final: 429

¿Para qué sirven estos desafíos matemáticos?

Este tipo de ejercicios no solo ofrece entretenimiento. También permite activar funciones cognitivas esenciales como la memoria, la atención y la rapidez mental

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