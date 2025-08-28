Desafío matemático para resolver en menos de 10 segundos: (100 × 5 ÷ 10) + (3 × 3)

Primero, resolver los paréntesis.

Luego, realizar multiplicaciones y divisiones, de izquierda a derecha.

Por último, hacer sumas y restas, también de izquierda a derecha.

No respetar este orden puede llevar a un resultado equivocado, incluso en ejercicios que parecen simples.

Paso a paso: cómo resolver la cuenta (100 × 5 ÷ 10) + (3 × 3)

desafio-matematicojpg

Dentro del primer paréntesis: 100 × 5 = 500 500 ÷ 10 = 50

Dentro del segundo paréntesis: 3 × 3 = 9

Por último, se suman ambos resultados: 50 + 9 = 59

Resultado final: 59

¿Para qué sirven estos desafíos matemáticos?

Este tipo de ejercicios no solo ofrece entretenimiento. También permite activar funciones cognitivas esenciales como la memoria, la atención y la rapidez mental.

Un estudio de la Universidad de Princeton, publicado en su revista de neurociencia, señala que la práctica habitual de este tipo de problemas fortalece áreas del cerebro relacionadas con el razonamiento lógico y la toma de decisiones.

Los desafíos matemáticos, incluso los más simples, cumplen un rol importante como herramienta para mantener el pensamiento ágil y entrenado.