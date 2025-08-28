En vivo Radio La Red
Desafío matemático para resolver en menos de 10 segundos: (100 × 5 ÷ 10) + (3 × 3)

Aunque la cuenta parece sencilla, muchas personas cometen errores. ¿Podés resolverla en menos de 10 segundos y obtener el resultado correcto?

Resolver ejercicios como este mejora la concentración

Resolver ejercicios como este mejora la concentración, fortalece el razonamiento lógico y estimula funciones clave del cerebro, como la memoria y la toma de decisiones.

El siguiente desafío matemático propone poner a prueba la atención y el razonamiento lógico. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión numérica: (100 × 5 ÷ 10) + (3 × 3)

Aunque parece sencilla, muchas personas no logran obtener el resultado correcto. El error suele estar en no respetar el orden adecuado en que deben resolverse las operaciones. Este principio, fundamental en matemáticas, marca la diferencia entre una cuenta bien resuelta y una equivocación.

El orden de las operaciones: la clave para no fallar

Para resolver este tipo de expresiones, se aplica la regla de jerarquía de operaciones. El orden correcto es el siguiente:

  • Primero, resolver los paréntesis.

  • Luego, realizar multiplicaciones y divisiones, de izquierda a derecha.

  • Por último, hacer sumas y restas, también de izquierda a derecha.

No respetar este orden puede llevar a un resultado equivocado, incluso en ejercicios que parecen simples.

Paso a paso: cómo resolver la cuenta (100 × 5 ÷ 10) + (3 × 3)

desafio-matematicojpg

  • Dentro del primer paréntesis:

    100 × 5 = 500

    500 ÷ 10 = 50

  • Dentro del segundo paréntesis:

    3 × 3 = 9

  • Por último, se suman ambos resultados:

    50 + 9 = 59

Resultado final: 59

¿Para qué sirven estos desafíos matemáticos?

Este tipo de ejercicios no solo ofrece entretenimiento. También permite activar funciones cognitivas esenciales como la memoria, la atención y la rapidez mental.

Un estudio de la Universidad de Princeton, publicado en su revista de neurociencia, señala que la práctica habitual de este tipo de problemas fortalece áreas del cerebro relacionadas con el razonamiento lógico y la toma de decisiones.

Los desafíos matemáticos, incluso los más simples, cumplen un rol importante como herramienta para mantener el pensamiento ágil y entrenado.

