El desafío matemático que confunde a muchos: pocos llegan al resultado correcto

Resolución del desafío matemático: 100 ÷ 5² + (25 x 3)

Para llegar al resultado correcto es fundamental respetar el orden de las operaciones y no avanzar de manera automática.

1. Resolver el paréntesis:

El primer paso es realizar la operación que se encuentra dentro del paréntesis:

25 x 3 = 75

La expresión queda:

100 ÷ 5² + 75

2. Resolver la potencia:

Luego se calcula la potencia:

5² = 25

Ahora la cuenta es:

100 ÷ 25 + 75

3. Resolver la división:

Se realiza la división:

100 ÷ 25 = 4

La expresión queda:

4 + 75

4. Resolver la suma final:

El último paso es sumar:

4 + 75 =

Resultado final 79

Aunque parece una operación sencilla, este tipo de ejercicios suele generar errores porque muchas personas no aplican la jerarquía de operaciones y resuelven los números en el orden en que aparecen. Seguir la regla permite llegar siempre al mismo resultado.