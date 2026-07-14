El desafío matemático que confunde a muchos: pocos llegan al resultado correcto

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión en menos de 10 segundos: 100 ÷ 5² + (25 x 3).
El desafío matemático puede resolverse aplicando la regla PEMDAS, un criterio fundamental para respetar el orden de las operaciones y llegar al resultado correcto.
El desafío matemático puede resolverse aplicando la regla PEMDAS, un criterio fundamental para respetar el orden de las operaciones y llegar al resultado correcto.
El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión en menos de 10 segundos: 100 ÷ 5² + (25 x 3).
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.
Cronómetro en marcha: ¡comenzó el desafío!
Para llegar al resultado correcto es fundamental respetar el orden de las operaciones y no avanzar de manera automática.
1. Resolver el paréntesis:
El primer paso es realizar la operación que se encuentra dentro del paréntesis:
25 x 3 = 75
La expresión queda:
100 ÷ 5² + 75
2. Resolver la potencia:
Luego se calcula la potencia:
5² = 25
Ahora la cuenta es:
100 ÷ 25 + 75
3. Resolver la división:
Se realiza la división:
100 ÷ 25 = 4
La expresión queda:
4 + 75
4. Resolver la suma final:
El último paso es sumar:
4 + 75 =
Aunque parece una operación sencilla, este tipo de ejercicios suele generar errores porque muchas personas no aplican la jerarquía de operaciones y resuelven los números en el orden en que aparecen. Seguir la regla permite llegar siempre al mismo resultado.