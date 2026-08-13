Desafío matemático: casi nadie lo resuelve en menos de 10 segundos

20 + 6 = 26

La expresión queda así: 12 × 7 + 21 + 23 - 26 + 55

2) Multiplicación

Después se resuelve la multiplicación pendiente.

12 × 7 = 84

La expresión queda así: 84 + 21 + 23 - 26 + 55

3) Sumas y restas

Por último, se avanza de izquierda a derecha.

84 + 21 = 105 |

105 + 23 = 128 |

128 - 26 = 102 |

102 + 55 = (?)

Resultado final: 157

El error común en este reto aparece cuando se ignoran los paréntesis o se deja la multiplicación para el final. Por eso, este tipo de juego es ideal para entrenar cálculo mental, atención al detalle y rapidez sin perder precisión.