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Desafío matemático: casi nadie lo resuelve en menos de 10 segundos

Resolver este desafío matemático requiere aplicar la regla PEMDAS, que indica el orden en que deben realizarse las operaciones para obtener la respuesta correcta.

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Resolver este desafío matemático requiere aplicar la regla PEMDAS.

Resolver este desafío matemático requiere aplicar la regla PEMDAS.

El siguiente desafío matemático propone poner a prueba la atención y la capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 12 × 7 + 21 + 23 - (20 + 6) + 55.

Leé también Desafío matemático: ¿podés resolverlo sin mirar antes el resultado?
Resolver este desafío matemático requiere aplicar la regla PEMDAS.

La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones (de izquierda a derecha cuando aparecen en la misma expresión) y, por último, las sumas y restas (también de izquierda a derecha).

Resolución del desafío matemático 12 × 7 + 21 + 23 - (20 + 6) + 55

Imagen de pizarra para Desafío Matemático: la clave está en los signos

1) Paréntesis

Se empieza por la operación encerrada entre paréntesis.

20 + 6 = 26

La expresión queda así: 12 × 7 + 21 + 23 - 26 + 55

2) Multiplicación

Después se resuelve la multiplicación pendiente.

12 × 7 = 84

La expresión queda así: 84 + 21 + 23 - 26 + 55

3) Sumas y restas

Por último, se avanza de izquierda a derecha.

84 + 21 = 105 |

105 + 23 = 128 |

128 - 26 = 102 |

102 + 55 = (?)

Resultado final: 157

El error común en este reto aparece cuando se ignoran los paréntesis o se deja la multiplicación para el final. Por eso, este tipo de juego es ideal para entrenar cálculo mental, atención al detalle y rapidez sin perder precisión.

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