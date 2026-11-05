Desafío matemático: no todos logran resolverlo en pocos segundos

8 + 13 = 21

La expresión queda así: 21 × 8 + 15 + 7 - 21 + 35

2) Multiplicación

Después se resuelve la multiplicación pendiente.

21 × 8 = 168

La expresión queda así: 168 + 15 + 7 - 21 + 35

3) Sumas y restas

Por último, se avanza de izquierda a derecha.

168 + 15 = 183 |

183 + 7 = 190 |

190 - 21 = 169 |

169 + 35 = ?

Resultado final: 204

El error más común es empezar a sumar y restar desde el primer número sin resolver antes paréntesis y multiplicaciones. Por eso, este tipo de juego funciona como un buen entrenamiento mental: obliga a frenar un segundo, ordenar la información y usar la lógica antes que la intuición.