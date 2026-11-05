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Desafío matemático: no todos logran resolverlo en pocos segundos

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 21 × 8 + 15 + 7 - (8 + 13) + 35.

Leé también Desafío matemático: ¿en cuánto tiempo lo resolvés?
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.

Desafío matemático: cómo resolver la cuenta paso a paso

1) Paréntesis

Se empieza por la operación encerrada entre paréntesis.

8 + 13 = 21

La expresión queda así: 21 × 8 + 15 + 7 - 21 + 35

2) Multiplicación

Después se resuelve la multiplicación pendiente.

Imagen de pizarra para Desafío Matemático: este cálculo desafía tu primer impulso

21 × 8 = 168

La expresión queda así: 168 + 15 + 7 - 21 + 35

3) Sumas y restas

Por último, se avanza de izquierda a derecha.

168 + 15 = 183 |

183 + 7 = 190 |

190 - 21 = 169 |

169 + 35 = ?

Resultado final: 204

El error más común es empezar a sumar y restar desde el primer número sin resolver antes paréntesis y multiplicaciones. Por eso, este tipo de juego funciona como un buen entrenamiento mental: obliga a frenar un segundo, ordenar la información y usar la lógica antes que la intuición.

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