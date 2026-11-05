Desafío matemático: no todos logran resolverlo en pocos segundos

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 21 × 8 + 15 + 7 - (8 + 13) + 35.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 21 × 8 + 15 + 7 - (8 + 13) + 35.
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.
Se empieza por la operación encerrada entre paréntesis.
8 + 13 = 21
La expresión queda así: 21 × 8 + 15 + 7 - 21 + 35
Después se resuelve la multiplicación pendiente.
21 × 8 = 168
La expresión queda así: 168 + 15 + 7 - 21 + 35
Por último, se avanza de izquierda a derecha.
168 + 15 = 183 |
183 + 7 = 190 |
190 - 21 = 169 |
169 + 35 = ?
El error más común es empezar a sumar y restar desde el primer número sin resolver antes paréntesis y multiplicaciones. Por eso, este tipo de juego funciona como un buen entrenamiento mental: obliga a frenar un segundo, ordenar la información y usar la lógica antes que la intuición.