Desafío Matemático: una mente brilllante lo resuelve en menos de 10 segundos

16 + 9 = 25

La expresión queda así: 18 + 3 × 25 - 7 × 3 + 35

2) Multiplicaciones

Antes de sumar y restar, se resuelven las dos multiplicaciones.

3 × 25 = 75 | 7 × 3 = 21

La expresión queda así: 18 + 75 - 21 + 35

3) Sumas y restas

Finalmente se opera en orden de aparición.

18 + 75 = 93 |

93 - 21 = 72 |

72 + 35 = ?

Resultado final: 107

El error más común es empezar a sumar y restar desde el primer número sin resolver antes paréntesis y multiplicaciones. Por eso este reto funciona tan bien como juego mental: obliga a frenar un segundo, ordenar la cuenta y entrenar la concentración de una manera simple y entretenida.