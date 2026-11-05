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Desafío Matemático: una mente brilllante lo resuelve en menos de 10 segundos

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 18 + 3 × (16 + 9) - 7 × 3 + 35.

Leé también Desafío matemático: ¿cuánto tiempo te lleva resolver esta cuenta?
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.

Desafío matemático: cómo resolver la cuenta paso a paso

1) Paréntesis

La suma encerrada entre paréntesis tiene prioridad.

16 + 9 = 25

La expresión queda así: 18 + 3 × 25 - 7 × 3 + 35

2) Multiplicaciones

Antes de sumar y restar, se resuelven las dos multiplicaciones.

3 × 25 = 75 | 7 × 3 = 21

La expresión queda así: 18 + 75 - 21 + 35

3) Sumas y restas

Finalmente se opera en orden de aparición.

18 + 75 = 93 |

93 - 21 = 72 |

72 + 35 = ?

Imagen de pizarra para Desafío Matemático: este problema pone a prueba tu razonamiento

Resultado final: 107

El error más común es empezar a sumar y restar desde el primer número sin resolver antes paréntesis y multiplicaciones. Por eso este reto funciona tan bien como juego mental: obliga a frenar un segundo, ordenar la cuenta y entrenar la concentración de una manera simple y entretenida.

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