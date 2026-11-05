Desafío matemático: ¿en cuánto tiempo lo resolvés?

12 + 11 = 23

La expresión queda así: 34 + 3 × 23 - 9 × 3 + 40

2) Multiplicaciones

Antes de sumar y restar, se resuelven las dos multiplicaciones.

3 × 23 = 69 | 9 × 3 = 27

La expresión queda así: 34 + 69 - 27 + 40

3) Sumas y restas

Finalmente se opera en orden de aparición.

34 + 69 = 103 |

103 - 27 = 76 |

76 + 40 = ?

Resultado final: 116

El error más común en este reto es tratar toda la cuenta como si tuviera una sola prioridad y resolverla de izquierda a derecha sin detenerse en los paréntesis y las multiplicaciones. Este tipo de juego ayuda a entrenar la concentración, la memoria de trabajo y la atención a los detalles, todo con una operación breve pero muy efectiva para poner a prueba la agilidad mental.