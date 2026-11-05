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Desafío matemático: ¿en cuánto tiempo lo resolvés?

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 34 + 3 × (12 + 11) - 9 × 3 + 40.

Leé también Desafío matemático: la complicada cuenta que pocos resuelven en segundos
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.

Desafío matemático: cómo resolver la cuenta paso a paso

1) Paréntesis

La suma encerrada entre paréntesis tiene prioridad.

Imagen de pizarra para Desafío Matemático: este reto tiene su clave en la lectura rápida

12 + 11 = 23

La expresión queda así: 34 + 3 × 23 - 9 × 3 + 40

2) Multiplicaciones

Antes de sumar y restar, se resuelven las dos multiplicaciones.

3 × 23 = 69 | 9 × 3 = 27

La expresión queda así: 34 + 69 - 27 + 40

3) Sumas y restas

Finalmente se opera en orden de aparición.

34 + 69 = 103 |

103 - 27 = 76 |

76 + 40 = ?

Resultado final: 116

El error más común en este reto es tratar toda la cuenta como si tuviera una sola prioridad y resolverla de izquierda a derecha sin detenerse en los paréntesis y las multiplicaciones. Este tipo de juego ayuda a entrenar la concentración, la memoria de trabajo y la atención a los detalles, todo con una operación breve pero muy efectiva para poner a prueba la agilidad mental.

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