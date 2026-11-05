Desafío matemático: ¿en cuánto tiempo lo resolvés?

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 34 + 3 × (12 + 11) - 9 × 3 + 40.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 34 + 3 × (12 + 11) - 9 × 3 + 40.
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.
La suma encerrada entre paréntesis tiene prioridad.
12 + 11 = 23
La expresión queda así: 34 + 3 × 23 - 9 × 3 + 40
Antes de sumar y restar, se resuelven las dos multiplicaciones.
3 × 23 = 69 | 9 × 3 = 27
La expresión queda así: 34 + 69 - 27 + 40
Finalmente se opera en orden de aparición.
34 + 69 = 103 |
103 - 27 = 76 |
76 + 40 = ?
El error más común en este reto es tratar toda la cuenta como si tuviera una sola prioridad y resolverla de izquierda a derecha sin detenerse en los paréntesis y las multiplicaciones. Este tipo de juego ayuda a entrenar la concentración, la memoria de trabajo y la atención a los detalles, todo con una operación breve pero muy efectiva para poner a prueba la agilidad mental.