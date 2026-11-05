Desafío matemático: la complicada cuenta que pocos resuelven en segundos

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 13 × 7 - 60 ÷ 6 + (10 + 5) × 3.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 13 × 7 - 60 ÷ 6 + (10 + 5) × 3.
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.
La suma entre paréntesis se resuelve antes de multiplicar.
10 + 5 = 15
La expresión queda así: 13 × 7 - 60 ÷ 6 + 15 × 3
Se resuelven las operaciones de prioridad media antes de sumar o restar.
13 × 7 = 91 | 60 ÷ 6 = 10 | 15 × 3 = 45
La expresión queda así: 91 - 10 + 45
Ahora sí se completa el cálculo linealmente.
91 - 10 = 81 |
81 + 45 = ?
El error más común es empezar a sumar y restar desde el primer número sin resolver antes paréntesis y multiplicaciones. Por eso este tipo de juego matemático funciona como una buena gimnasia mental: obliga a frenar, observar la estructura de la cuenta y aplicar una regla simple que hace toda la diferencia.