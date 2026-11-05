Desafío matemático: la complicada cuenta que pocos resuelven en segundos

10 + 5 = 15

La expresión queda así: 13 × 7 - 60 ÷ 6 + 15 × 3

2) Multiplicación y división

Se resuelven las operaciones de prioridad media antes de sumar o restar.

13 × 7 = 91 | 60 ÷ 6 = 10 | 15 × 3 = 45

La expresión queda así: 91 - 10 + 45

3) Sumas y restas

Ahora sí se completa el cálculo linealmente.

91 - 10 = 81 |

81 + 45 = ?

Resultado final: 126

El error más común es empezar a sumar y restar desde el primer número sin resolver antes paréntesis y multiplicaciones. Por eso este tipo de juego matemático funciona como una buena gimnasia mental: obliga a frenar, observar la estructura de la cuenta y aplicar una regla simple que hace toda la diferencia.