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Desafío matemático: la complicada cuenta que pocos resuelven en segundos

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 13 × 7 - 60 ÷ 6 + (10 + 5) × 3.

Leé también Desafío Matemático: una mente brilllante lo resuelve en menos de 10 segundos
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.

Desafío matemático: cómo resolver la cuenta paso a paso

1) Paréntesis

La suma entre paréntesis se resuelve antes de multiplicar.

10 + 5 = 15

Imagen de pizarra para Desafío Matemático: esta operación pone a prueba tu forma de resolver

La expresión queda así: 13 × 7 - 60 ÷ 6 + 15 × 3

2) Multiplicación y división

Se resuelven las operaciones de prioridad media antes de sumar o restar.

13 × 7 = 91 | 60 ÷ 6 = 10 | 15 × 3 = 45

La expresión queda así: 91 - 10 + 45

3) Sumas y restas

Ahora sí se completa el cálculo linealmente.

91 - 10 = 81 |

81 + 45 = ?

Resultado final: 126

El error más común es empezar a sumar y restar desde el primer número sin resolver antes paréntesis y multiplicaciones. Por eso este tipo de juego matemático funciona como una buena gimnasia mental: obliga a frenar, observar la estructura de la cuenta y aplicar una regla simple que hace toda la diferencia.

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