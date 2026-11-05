Desafío matemático: muchos cometen el mismo error cuando lo quieren resolver

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 8² + 6 × (16 + 11) - 20.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 8² + 6 × (16 + 11) - 20.
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.
Se resuelve la operación encerrada entre paréntesis.
16 + 11 = 27
La expresión queda así: 8² + 6 × 27 - 20
La potencia tiene prioridad antes de la multiplicación y las sumas.
8² = 64
La expresión queda así: 64 + 6 × 27 - 20
Luego se resuelve la multiplicación restante.
6 × 27 = 162
La expresión queda así: 64 + 162 - 20
Se termina operando de izquierda a derecha.
64 + 162 = 226 |
226 - 20 = ?
El error más común es empezar a sumar y restar desde el primer número sin resolver antes paréntesis y multiplicaciones. Por eso, este reto funciona como un buen entrenamiento mental: obliga a frenar un segundo, ordenar la información y aplicar la regla correcta. Además de entretener, este tipo de problema ayuda a ejercitar la concentración y a reforzar una habilidad útil para cualquier cuenta cotidiana.