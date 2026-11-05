Desafío matemático: muchos cometen el mismo error cuando lo quieren resolver

16 + 11 = 27

La expresión queda así: 8² + 6 × 27 - 20

2) Potencia

La potencia tiene prioridad antes de la multiplicación y las sumas.

8² = 64

La expresión queda así: 64 + 6 × 27 - 20

3) Multiplicación

Luego se resuelve la multiplicación restante.

6 × 27 = 162

La expresión queda así: 64 + 162 - 20

4) Sumas y restas

Se termina operando de izquierda a derecha.

64 + 162 = 226 |

226 - 20 = ?

Resultado final: 206

El error más común es empezar a sumar y restar desde el primer número sin resolver antes paréntesis y multiplicaciones. Por eso, este reto funciona como un buen entrenamiento mental: obliga a frenar un segundo, ordenar la información y aplicar la regla correcta. Además de entretener, este tipo de problema ayuda a ejercitar la concentración y a reforzar una habilidad útil para cualquier cuenta cotidiana.