Revelaron estremecedores detalles sobre cómo murió Nancy Godoy: "Un hecho...."

Nancy Godoy habría sido torturada durante horas o días antes del femicidio

Una de las declaraciones más fuertes sobre el caso estuvo relacionada con el tiempo que habría transcurrido entre las primeras agresiones y la muerte de Nancy Godoy.

El abogado consideró que las lesiones que presentaba el cuerpo de la docente no habrían sido provocadas de manera simultánea. Por el contrario, interpretó que existen elementos que permiten sospechar que la mujer atravesó distintos episodios de violencia antes de ser asesinada.

“Yo creo que esas heridas fueron hechas en distinto espacio temporal. Y creo, porque hay indicios sobre eso y eso nos va a decir los estudios complementarios, que ella estuvo retenida o cautiva varias horas o varios días”, sostuvo el letrado.

En ese sentido, insistió en que las características de las lesiones constituyen un elemento importante para reconstruir lo sucedido. La posibilidad de que Godoy haya permanecido privada de su libertad durante un período prolongado representa una de las hipótesis más graves que se desprenden de las primeras evaluaciones del caso.

El abogado también hizo referencia a la naturaleza de las agresiones y a la posibilidad de que algunas heridas hayan sido provocadas mientras la víctima todavía estaba con vida.

Aunque sus declaraciones describen un escenario de extrema violencia, todavía será necesario esperar los resultados de los estudios complementarios para confirmar científicamente cuándo se produjeron las lesiones y cuál fue la secuencia de los acontecimientos.

La principal incógnita es si Nancy Godoy fue sometida a diferentes episodios de tortura antes de morir, una posibilidad que podría modificar la reconstrucción de los hechos y aportar información relevante sobre la responsabilidad de los imputados.

Qué reveló la autopsia sobre las heridas que tenía la docente asesinada en Corrientes

Los primeros estudios realizados sobre el cuerpo de Nancy Godoy permitieron establecer que la docente sufrió una muerte extremadamente violenta.

Los especialistas encontraron numerosas lesiones punzocortantes y cortantes distribuidas en distintas partes del cuerpo. Algunas de ellas habrían sido ocasionadas cuando la mujer todavía se encontraba con vida, un dato que incrementó la gravedad de las conclusiones preliminares.

La cantidad y las características de las heridas también abrieron otra línea de investigación: la posibilidad de que los agresores hayan utilizado más de un elemento para atacarla.

Por el momento, los peritos no pudieron establecer cuántas armas o instrumentos habrían intervenido en el crimen. Sin embargo, la diversidad de las lesiones permite considerar que pudieron utilizarse distintos objetos cortantes o punzantes.

Otro aspecto que llamó la atención de los investigadores fue la presencia de marcas compatibles con maniobras de defensa por parte de la víctima.

Este tipo de lesiones puede aparecer cuando una persona intenta protegerse de un ataque, bloquear los golpes o impedir que su agresor continúe lastimándola. En el caso de Godoy, los especialistas describieron heridas que podrían corresponder a un intento de lucha.

Los elementos reunidos hasta el momento permiten sostener que la docente habría atravesado una situación de violencia física de enorme intensidad.

Entre los principales aspectos que se desprenden de los estudios forenses se encuentran:

Heridas cortantes: se identificaron lesiones provocadas por elementos con filo en distintas zonas del cuerpo.

Lesiones punzocortantes: los especialistas encontraron marcas compatibles con objetos capaces de penetrar los tejidos.

Posibles heridas en vida: algunas de las lesiones habrían sido ocasionadas antes del fallecimiento.

Marcas defensivas: se detectaron indicios compatibles con intentos de la víctima por protegerse del ataque.

Posible utilización de varias armas: la diversidad de las lesiones abrió la posibilidad de que se hayan empleado diferentes elementos.

La investigación deberá determinar si todas estas heridas fueron provocadas durante un mismo episodio o si, como sostiene el abogado, existieron distintos momentos de agresión.

Los estudios complementarios buscan determinar cómo y cuándo murió Nancy Godoy

A pesar de los resultados preliminares de la autopsia, los investigadores todavía enfrentan dificultades para establecer algunos aspectos centrales del femicidio.

Uno de ellos es la fecha y el horario aproximado de la muerte. Los especialistas no pudieron determinar con precisión cuándo falleció la docente, principalmente debido al estado de descomposición en el que fue encontrado el cuerpo.

Esta circunstancia también complicó la posibilidad de establecer si Godoy sufrió una agresión sexual antes de ser asesinada.

Los peritos no consiguieron obtener conclusiones definitivas sobre ese punto. Por ese motivo, la investigación necesita avanzar con otros procedimientos científicos que permitan ampliar la información disponible.

Para continuar con los análisis pendientes, se solicitó la colaboración del Laboratorio de Medicina Genómica de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE).

La intervención de este organismo permitirá profundizar los estudios genéticos y aportar información que podría resultar determinante para esclarecer las circunstancias del crimen.

Los análisis complementarios tienen especial importancia porque podrían ayudar a responder preguntas que todavía permanecen abiertas:

¿Cuánto tiempo transcurrió entre las primeras lesiones y el fallecimiento?

¿La docente permaneció cautiva antes de ser asesinada?

¿Cuántas personas participaron directamente de las agresiones?

¿Se utilizaron diferentes armas u objetos cortantes?

¿Existió una agresión sexual que no pudo ser determinada durante los primeros estudios?

Por ahora, ninguna de estas cuestiones cuenta con una respuesta definitiva. Los resultados científicos serán fundamentales para confirmar o descartar las hipótesis que manejan los investigadores.

Femicidio de Nancy Godoy: quiénes son los cinco detenidos en la causa

La investigación judicial está a cargo de los fiscales Javier Mosquera y María Andrea González, integrantes de la Unidad Fiscal de Investigaciones Concretas de Esquina, en Corrientes.

La principal hipótesis de la fiscalía es que se trató de un femicidio. En ese contexto, las autoridades avanzaron con diferentes medidas judiciales y hasta el momento hay cinco personas detenidas.

Los sospechosos tienen distintas imputaciones, de acuerdo con el grado de participación que los investigadores les atribuyen en el hecho.

Entre los principales acusados se encuentran:

Ireneo Felipe Zarza: se desempeñaba como capataz de la estancia El Curupí y permanece detenido en el marco de la investigación.

Felipe Dionisio Sandoval: está imputado como presunto coautor del femicidio.

Nahuel Rojas: también fue acusado como presunto coautor del femicidio.

Rosa Leguizamón: es la mujer que alojaba a Nancy Godoy y fue imputada como presunta coautora de homicidio simple.

Ernesto Ezequiel Bordón: es un peón rural que permanece detenido e imputado por falso testimonio.

Las diferentes calificaciones legales reflejan las líneas de investigación que analiza la fiscalía para determinar qué responsabilidad habría tenido cada uno de los involucrados.

En particular, los investigadores buscan establecer qué ocurrió en los momentos previos al asesinato, quiénes pudieron haber participado de las agresiones y si existió algún tipo de colaboración para mantener a la víctima privada de su libertad.

La situación procesal de los cinco detenidos deberá avanzar a medida que se incorporen nuevas pruebas y se completen los estudios periciales.

La investigación por el femicidio de Nancy Godoy busca reconstruir las últimas horas de la víctima

Las declaraciones del abogado volvieron a poner el foco sobre uno de los aspectos más estremecedores del expediente: la posibilidad de que Nancy Godoy haya sufrido un prolongado período de violencia antes de morir.

La hipótesis de que estuvo cautiva durante varias horas o días todavía necesita respaldo científico y judicial. Sin embargo, las características de las heridas descriptas en los primeros informes forenses representan un elemento que los investigadores deberán analizar en profundidad.

También será importante establecer si las lesiones defensivas corresponden a un enfrentamiento directo con uno o varios agresores y si los distintos instrumentos utilizados pueden vincularse con alguno de los sospechosos.

Por otra parte, los estudios genéticos solicitados a la Universidad Nacional del Nordeste podrían aportar información adicional para esclarecer las circunstancias del crimen.

El objetivo de la fiscalía es reconstruir de manera precisa la secuencia de los hechos y determinar la responsabilidad de cada uno de los detenidos.

Mientras se esperan los resultados complementarios de la autopsia, el expediente continúa abierto y mantiene varios interrogantes sin resolver. La cantidad de lesiones, la imposibilidad de establecer con exactitud la fecha de muerte y las sospechas sobre un posible cautiverio son algunos de los puntos centrales que marcarán el rumbo de la investigación.

El caso de Nancy Godoy continúa bajo la hipótesis de femicidio y los próximos avances periciales serán determinantes para conocer qué ocurrió con la docente y cómo se desarrollaron sus últimas horas.