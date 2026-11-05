Luana Fernández lleva a la Justicia a Pilar Smith y una excompañera de Gran Hermano: el fuerte motivo

"En el caso de Cinzia el pedido es que cese de inmediato y deje de calificarla de cleptómana, ladrona o términos similares, ni le atribuya delitos o hurto que no hayan sido establecidos judicialmente”, continuó.

Y agregó: “Por Pilar Smith se exige que se abstenga de vincular públicamente a Luana como imputada, partícipe o relacionada con una causa penal vinculada a delitos contra la integridad sexual que involucran a menores de edad. También se pide que se borre y elimine todo el contenido relacionado a redes sociales”.

En tanto, remarcó que Luana Fernández pidió a la Justicia que "se actúe de forma urgente" para que se expida cuanto antes en su presentación.

El descargo de Pilar Smith y el enojo de Luana de Gran Hermano

Tras la información de Fefe Bongiorno, Pilar Smith tomó la palabra y ratificó sus dichos tras enterarse de la presentación legal de Luana: "Yo no recibí nada pero mi abogada ya está en tema. Yo sostengo lo que relaté del hecho y hablé con testigos, así que llegado el caso si tengo que presentar la información en la Justicia lo voy a hacer porque todo lo que conté me basé en testimonios de testigos".

"Yo recuerdo lo que hablé con testigos de ese caso que me informaron acerca del proceder de ella pero yo no hablé de imputación ni nada. Mi abogada conoce mucho el caso además porque representa a una de las víctimas", indicó la periodista.

Luego se puso luego al aire un audio con el testimonio de Luana Fernández donde explicó las razones por las que lleva a la Justicia a Smith y Cinzia Francischiello.

"Decidí con mis abogadas y mi mamá hacer la denuncia por todas las barbaridades y cosas que no son reales que dijeron tanto Cinzia como Pilar. Trataron de mancharme desde que salí de la casa diciendo cosas que no son reales, lo cual afectó muchísimo a mi familia y mi nombre", comentó la ex GH.

"No voy a volver a aclarar de qué tema estamos hablando, ellas saben muy bien, pero en todo momento trataron de manchar mi imagen con cosas que no existen porque legalmente hay decenas de pruebas donde a mí no se me involucra en absolutamente nada malo. Y ellas buscaron todo el tiempo de buscarle el pelo al huevo y eso no se iba a quedar así, realmente dañaron mi imagen y mi familia. Busco con esto que ellas no me vuelvan a nombrar, si tiran mier.. van a tener sus concecuencias. Tienen bozal legal las dos", dijo firme.

Tras escuchar su relato, Pilar Smith cerró el tema: "Quedate tranquila que no voy a hablar más de vos, no me interesa. Esto fue una cuestión periodística que vino ella como invitada, busqué información y se lo pregunté".