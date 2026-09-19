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Prime Video revela el primer adelanto de "Perfectos Mentirosos", su nueva película española

La adaptación del fenómeno de Wattpad con más de 140 millones de lecturas, dirigida por Jesús Colmenar, se estrenará en Prime Video.

Se reveló el primer adelanto de Perfectos Mentirosos

Se reveló el primer adelanto de "Perfectos Mentirosos", una nueva película española. (Foto: Gentileza Prime Video)

Prime Video ha revelado el adelanto de Perfectos Mentirosos, su nueva película española Original dirigida por Jesús Colmenar (La casa de papel) y basada en el fenómeno literario de Wattpad de Alex Mírez, el cual ha cautivado a millones de lectores en todo el mundo. La película estará disponible el 20 de noviembre en exclusiva en Prime Video en más de 240 países y territorios de todo el mundo.

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Prime Video redobla su apuesta tras los éxitos de Off Campus, Culpables y Maxton Hall. (Foto: Gentileza Prime Video)

De qué trata Perfectos Mentirosos en Prime Video

Bienvenidos a Tagus, donde el poder, el privilegio y los secretos mortales se esconden tras fachadas perfectas. Jude Derry llega a esta exclusiva universidad con una misión oculta: infiltrarse en el círculo de los hermanos Cash para descubrir la verdad sobre la muerte de su hermano.

Foto: Gentileza Prime Video.

Foto: Gentileza Prime Video.

Los tres herederos del imperio familiar, Aegan, el carismático y calculador primogénito, Adrik, el enigmático y misterioso hermano mediano, y Alex, el rebelde e impredecible hermano pequeño, dominan Tagus con un magnetismo al que nadie puede resistirse.

Lo que comienza como una venganza personal se transforma en un peligroso triángulo de seducción, atracción prohibida y mentiras cuando Jude queda envuelta en la compleja dinámica familiar de los Cash.

Con cada pista que descubre, se acerca más a una verdad que podría no solo destruir a la poderosa familia... sino también sacar a la luz secretos que quizás ella misma no está preparada para enfrentar.

Foto: Gentileza Prime Video.

Foto: Gentileza Prime Video.

La película está producida por Federation Spain con Juan Solá (Retribution) y Mark Albela (Awareness) como productores, y WEBTOON Productions con David Madden, Mar Vila Barcelo y el presidente de Wattpad Aron Levitz como productores consultores. Ángela Armero (Si yo fuera rico) y Jesús Colmenar son los guionistas.

Perfectos Mentirosos estará disponible el 20 de noviembre de 2026 en Prime Video como parte de la suscripción Prime y se unirá a miles de películas y shows de TV en el catálogo de Prime Video, incluidas producciones latinoamericanas de Prime Original como La Casa de los Espíritus; Menem; Cromañón; Barrabrava; Argentina, 1985; Porno y Helado; El Fin del Amor; Los Tinelli, LOL: Last One Laughing Argentina; Iosi, El Espía Arrepentido; y Maradona: Sueño Bendito; así como series y películas Prime Original galardonadas y aclamadas mundialmente como Off Campus, Elle, Fallout, Spider-Noir, El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder, El Duro, Reacher, The Boys y El Verano en que me enamoré, todas disponibles en Prime Video.

Teaser oficial de Perfectos mentirosos en Prime Video

En pocas palabras

  • Prime Video estrena el primer adelanto de "Perfectos Mentirosos", su nueva película española Original.
  • La adaptación del fenómeno de Wattpad, dirigida por Jesús Colmenar, se estrena el 20 de noviembre.
  • La trama sigue a Jude Derry infiltrándose en una exclusiva universidad para desvelar secretos familiares.
Resumen generado por Thinkindot AI
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