Prime Video revela el primer adelanto de "Perfectos Mentirosos", su nueva película española

Lo que comienza como una venganza personal se transforma en un peligroso triángulo de seducción, atracción prohibida y mentiras cuando Jude queda envuelta en la compleja dinámica familiar de los Cash.

Con cada pista que descubre, se acerca más a una verdad que podría no solo destruir a la poderosa familia... sino también sacar a la luz secretos que quizás ella misma no está preparada para enfrentar.

Foto: Gentileza Prime Video.

La película está producida por Federation Spain con Juan Solá (Retribution) y Mark Albela (Awareness) como productores, y WEBTOON Productions con David Madden, Mar Vila Barcelo y el presidente de Wattpad Aron Levitz como productores consultores. Ángela Armero (Si yo fuera rico) y Jesús Colmenar son los guionistas.

Perfectos Mentirosos estará disponible el 20 de noviembre de 2026 en Prime Video como parte de la suscripción Prime y se unirá a miles de películas y shows de TV en el catálogo de Prime Video, incluidas producciones latinoamericanas de Prime Original como La Casa de los Espíritus; Menem; Cromañón; Barrabrava; Argentina, 1985; Porno y Helado; El Fin del Amor; Los Tinelli, LOL: Last One Laughing Argentina; Iosi, El Espía Arrepentido; y Maradona: Sueño Bendito; así como series y películas Prime Original galardonadas y aclamadas mundialmente como Off Campus, Elle, Fallout, Spider-Noir, El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder, El Duro, Reacher, The Boys y El Verano en que me enamoré, todas disponibles en Prime Video.

Teaser oficial de Perfectos mentirosos en Prime Video