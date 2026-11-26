El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (18 + 13) × 7 - 81 ÷ 9 + 19.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (18 + 13) × 7 - 81 ÷ 9 + 19.
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.
Primero se resuelve la suma dentro del paréntesis.
18 + 13 = 31
La expresión queda así: 31 × 7 - 81 ÷ 9 + 19
Luego se resuelven multiplicación y división antes de sumar o restar.
31 × 7 = 217 | 81 ÷ 9 = 9
La expresión queda así: 217 - 9 + 19
El cierre se hace de izquierda a derecha.
217 - 9 = 208 |
208 + 19 =
La trampa de esta cuenta está en resolver por impulso y no por jerarquía matemática. Si se ignora el paréntesis o se mezclan las operaciones sin criterio, el resultado cambia. Por eso este tipo de desafío funciona tan bien como juego breve: obliga a frenar un segundo, ordenar la información y ejercitar la concentración de una manera simple y entretenida.