18 + 13 = 31

La expresión queda así: 31 × 7 - 81 ÷ 9 + 19

2) Multiplicación y división

Luego se resuelven multiplicación y división antes de sumar o restar.

31 × 7 = 217 | 81 ÷ 9 = 9

La expresión queda así: 217 - 9 + 19

3) Sumas y restas

El cierre se hace de izquierda a derecha.

217 - 9 = 208 |

208 + 19 =

Resultado final: 227

La trampa de esta cuenta está en resolver por impulso y no por jerarquía matemática. Si se ignora el paréntesis o se mezclan las operaciones sin criterio, el resultado cambia. Por eso este tipo de desafío funciona tan bien como juego breve: obliga a frenar un segundo, ordenar la información y ejercitar la concentración de una manera simple y entretenida.