4 + 5 = 9

La expresión queda así: 9² - 9 × 7 + 36

2) Potencia

Luego se calcula la potencia.

9² = 81

La expresión queda así: 81 - 9 × 7 + 36

3) Multiplicación

La multiplicación se resuelve antes de la suma final.

9 × 7 = 63

La expresión queda así: 81 - 63 + 36

4) Sumas y restas

El cierre se hace respetando el orden de aparición.

81 - 63 = 18 |

18 + 36 = ?

Resultado final: 54

El error común suele aparecer cuando se ignoran los paréntesis o cuando la multiplicación se deja para el final. Por eso, este juego funciona como una forma simple y entretenida de entrenar la concentración, repasar la jerarquía de operaciones y mejorar la agilidad mental con una cuenta breve.