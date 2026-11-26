El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (4 + 5)² - 9 × 7 + 36.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (4 + 5)² - 9 × 7 + 36.
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.
Primero se resuelve la suma dentro del paréntesis.
4 + 5 = 9
La expresión queda así: 9² - 9 × 7 + 36
Luego se calcula la potencia.
9² = 81
La expresión queda así: 81 - 9 × 7 + 36
La multiplicación se resuelve antes de la suma final.
9 × 7 = 63
La expresión queda así: 81 - 63 + 36
El cierre se hace respetando el orden de aparición.
81 - 63 = 18 |
18 + 36 = ?
El error común suele aparecer cuando se ignoran los paréntesis o cuando la multiplicación se deja para el final. Por eso, este juego funciona como una forma simple y entretenida de entrenar la concentración, repasar la jerarquía de operaciones y mejorar la agilidad mental con una cuenta breve.